Deutsche Bank vuelve a la carga: regala hasta 480 euros a los nuevos clientes que domicilien su nómi

Deutsche Bank rezala la que probablemente sea la promoción más agresiva del año en el sector de la banca minorista: regala hasta 480 euros a los nuevos clientes que contraten su cuenta nómina, tal y como hizo el pasado mes de julio. Y sin necesidad de cumplir ningún compromiso de permanencia.

Aunque se trata de la novedad más llamativa de los últimos días, hay más. Varios bancos han actualizado la rentabilidad de sus depósitos y, como era de esperar, lo hacen a la baja. Además, Banco Sabadell estrena un préstamo para financiar reformas sostenibles con un descuento del 50% sobre la comisión de apertura y EVO Banco ha abaratado sus hipotecas. El comparador de productos financieros HelpMyCash.com nos cuenta todas las novedades del sector.

Cuentas

Deutsche Bank regala hasta 480 euros a los nuevos clientes que contraten la Cuenta Nómina Más DB entre el 22 de octubre y el 31 de enero. Se trata de uno de los mejores regalos por domiciliar una nómina de este otoño. Los 5.000 primeros nuevos clientes que abran la cuenta a través de la app del banco durante el período promocional recibirán 20 euros netos al mes durante dos años, es decir, 480 en total.

Para acogerse a la promoción es necesario ingresar una nómina, pensión o prestación de más de 1.500 euros netos mensuales y, además, efectuar cada mes cuatro compras con la tarjeta de débito o una con la tarjeta de crédito.

El cliente no deberá asumir un compromiso de permanencia, pero los meses que no cumpla los requisitos, no recibirá los 20 euros. Además, si se incumplen durante tres meses consecutivos, se perderá el derecho a seguir participando en la promoción.

La Cuenta Nómina Más de Deutsche Bank no tiene comisiones, permite realizar transferencias gratis y no cobra cuotas anuales por las tarjetas, entre otras ventajas. Además, la tarjeta de débito no tiene comisión por cambio de divisa, permite sacar dinero en cualquier cajero de España y del mundo gratis e incorpora un seguro de viajes. La apertura se realiza a través de la app en unos minutos.

Por otra parte, Triodos Bank donará 30 euros a Oxfam Intermón por cada nuevo cliente que contrate una cuenta corriente, ingrese al menos 100 euros en el plazo de un mes tras la apertura y solicite una tarjeta de débito. Las altas deberán realizarse por Internet. La campaña, que comenzó este lunes, terminará el próximo 31 de diciembre.

El banco ético donará un máximo de 30.000 euros, equivalente a mil nuevos clientes. La Cuenta Corriente Triodos tiene una comisión de mantenimiento de tres euros al mes (36 euros al año) y la tarjeta de débito tiene una cuota anual de 24 euros.

Depósitos

BlueOrange ha rebajado la rentabilidad de su depósito a seis meses del 0,20% TAE al 0,10%. Puede contratarse a partir de 20.000 euros a través de la plataforma Raisin y está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de Letonia.

Banca Farmafactoring anuncia nuevos recortes que se suman a los que ya puso en práctica a mediados de este mes. Ahora les ha tocado el turno a los depósitos con una duración de cuatro, cinco y seis meses, que actualmente rentan al 0,60% TAE en los dos primeros casos y al 1% en el tercero, pero que, a partir del próximo 30 de octubre, tendrán una rentabilidad del 0,42% TAE.

Tras los cambios anunciados, todas las imposiciones de la entidad tendrán el mismo interés. La única excepción será el depósito a tres meses, que hasta nuevo aviso seguirá rentando al 0,60% TAE. Los depósitos Facto pueden contratarse desde 5.000 euros y están protegidos por el FGD italiano.

Créditos

Banco Sabadell estrena el Préstamo Expansión Reformas Eco, dirigido a clientes que quieran reformar su hogar y mejorar "la sostenibilidad y el ahorro energético" de su vivienda. La entidad pone como ejemplos la mejora de las ventanas, el cambio de las instalaciones de calefacción para mejorar su eficiencia o la compra de electrodomésticos de clase A+ o superior.

Banco Sabadell ofrece un descuento del 50% sobre la comisión de apertura (1,25% con un mínimo de 50 euros en lugar de un 2,50% con un mínimo de 75 euros). Pueden solicitarlo aquellos clientes que lleven al menos seis meses en el banco.

Hipotecas

EVO Banco abarata todos sus préstamos hipotecarios. La rebaja más destacada es la de la Hipoteca Inteligente tipo fijo, cuyo interés ha pasado del 1,55% al 1,49% sin vinculaciones. Además, en caso de contratar un seguro de hogar mediado por el banco y de domiciliar la nómina, ahora se aplica una bonificación de 0,40 puntos porcentuales, por lo que el interés se reduce hasta el 1,29%. En todos los casos, estos tipos se aplican si el plazo es de entre 20 y 30 años.

Este banco online también ha reducido los tipos de sus créditos a tipo variable y mixto. El interés de la Hipoteca Inteligente (variable) ha bajado en 0,01 puntos porcentuales, así que ahora es de euríbor más 0,98% el primer año, de euríbor más 0,88% del segundo al quinto, de euríbor más 0,78% del sexto al décimo y de euríbor más 0,68% los siguientes.

El de la Hipoteca Inteligente Flexible (mixta) también se ha reducido de la siguiente manera: para un período a tipo fijo de 10 años, el interés inicial ha bajado del 1,49% al 1,09% y el posterior de euríbor más 0,69% a euríbor más 0,68%, mientras que para un plazo inicial de 20 años, el tipo fijo ha pasado del 1,75% al 1,29% y el variable de euríbor más 0,69% a euríbor más 0,68%. En todos los casos, el interés está bonificado por domiciliar la nómina y contratar un seguro de hogar.

Tecnología

La aplicación de BBVA se ha convertido en la app de banca más usada en España. Según el Mobile Performance Index elaborado por Smartme Analytics, le siguen la de CaixaBank y Bankia. En cuarto lugar se sitúa un wallet digital, Samsung Pay, y el quinto puesto es para otra entidad financiera, Imagin.