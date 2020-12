A pesar de que actualmente el cliente bancario puede encontrar cuentas corriente y de ahorro sin comisiones, la gran banca apuesta por actualizar su política de cobro por estos servicios.

En las últimas semanas, los principales grupos bancarios comunicaron a sus clientes las nuevas políticas de cobro para aquellos que no cumplieran las nuevas condiciones fijadas.

¿Qué más leer? La banca mete presión con las comisiones por retirar dinero de ventanilla

El mordisco para el bolsillo puede ser importante si no se cumplen todos los requisitos.

Santander puede llegar a cobrar 240 euros al año

La entidad que preside Ana Botín pliega velas con su Cuenta 1 2 3, un producto que tuvo un notable éxito en Santander UK y que, en su momento, rompió el mercado de cuentas por la alta remuneración que ofrecía.

Botín admitió en varias ocasiones que la actual política de tipos de interés hacía inviable esta situación y acaba de lanzar Santander One, donde el requisito para no pagar comisiones sea adquirir una alta vinculación con la entidad.

Así establece como requisitos para no pagar comisiones domiciliar nómina o pensión, más domiciliar 3 recibos y tener un producto de financiación (préstamos, hipoteca o renting), un producto de ahorro (fondo de inversión, plan de pensiones o seguro de ahorro, con un importe mínimo de 5.000 euros) o uno de protección (seguro de hogar, auto, vida, o accidentes).

¿Qué más leer? Bancos donde refugiarse el cliente de ING tras el incremento de comisiones

La comisión de mantenimiento si no se cumplen las condiciones es de 20 euros al mes, es decir, 240 euros al año, y 10 euros al mes si solo se domicilia la nómina, pero no se cumple con lo demás

Sacar dinero en ventanilla supone un cargo de 3,5 euros.

BBVA da tres opciones

La entidad cobrará 8,3 euros de comisión por mantenimiento de la cuenta mensual a quienes no cumplan una serie de requisitos.

La entidad BBVA ofrece tres opciones al cliente para evitar las comisiones.

Por un lado, domiciliar una nómina, de, como mínimo, 800 euros al mes (o una pensión o prestación por desempleo de al menos 300 euros) y cumplir con uno de estos dos requisitos: domiciliar un mínimo de cinco recibos (cada cuatro meses) o realizar siete o más operaciones con tarjeta de crédito de la entidad (cada cuatro meses).

La segunda opción pasaría por tener un saldo mensual medio de 25.000 euros en fondos de inversión, planes de pensiones o seguros de ahorro.

Finalmente, hay una tercera opción que consiste en ser el titular de al menos 1.000 acciones de BBVA

Retiradas de dinero en ventanilla, de menos de 2.000 euros, conlleva un cargo de 2 euros.

Caixabank permite un año de gracia

La entidad catalana permite a los nuevos clientes no tener que cumplir con las condiciones para evitar las comisiones, pero la oferta sólo está disponible el primer año.

Después debe elegir entre domiciliar ingresos regulares (una nómina o ingresos profesionales de, al menos, 600 euros al mes o una pensión mínima de 300 euros o tener un saldo mínimo de 20.000 euros en productos de ahorro o inversión.

¿Qué más leer? En qué casos el banco no puede cobrar la comisión por mantenimiento

El segundo requisito debe elegir entre tres o más recibos y realizar tres o más compras con tarjeta de crédito. Promoción para nuevos clientes: durante un año no tendrán que cumplir con los requisitos exigidos para no pagar comisiones.

De lo contrario, cobrará 20 euros al mes en comisiones.

Bankia también ofrece varias fórmulas

Múltiples fórmulas ofrece la entidad para sortear la comisión.

El primer requisito debe elegir entre varias opciones: tener menos de 18 años. Tener entre 18 y 25 años y tener activo el servicio de correspondencia por Internet.

La tercera posibilidad es ser titular de al menos 1.000 acciones de Bankia o tener un saldo a final de mes en recursos de al menos 75.000 euros (cuentas a la vista, a plazo, fondos de inversión, planes de pensiones individuales, unit linked, renta fija o variable y seguros de ahorro).

También existe la posibilidad de tener ingresos domiciliados: nómina (mínimo 700 euros), pensión (200 euros) o prestación por desempleo (200).

A esto hay un segundo requisito qué cumplir que también permite elegir entre varias opciones. Realizar al menos dos operaciones con una tarjeta de crédito al mes. Tener contratado un seguro con la entidad con una prima mínima de 135 euros anuales o sumar al menos 30.000 euros euros en ahorros en distintos productos del grupo.

Si no se cumplen, la entidad cobrará 14 euros al mes si tiene tarjeta y 28 si no la tiene.

Alternativas

Esto no quiere decir que no haya otras opciones. Bankinter, por ejemplo, comercializa una Cuenta Nómina para ingresos recurrentes de 800 euros en la que no cobra ningún tipo de cargo y, además, permite acceder a una rentabilidad del 5% el primer año.

Aunque como reconocen desde la entidad en varias ocasiones, se trata de una puerta de entrada a la contratación de otros productos que sí llevan comisiones.

También hay fórmulas en la banca digital, como es el caso de Openbank o Self Bank y de los neobancos como Bnext o N26.