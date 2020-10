BBVA cobrará 2 euros a los clientes que saquen dinero por ventanilla

Nuevas comisiones bancarias a la vista. BBVA ha notificado a sus clientes, a través de su web y de su app, cambios en las condiciones de algunos de los servicios que presta.

Entre las modificaciones más destacadas, los clientes tendrán que pagar a partir de enero una comisión de dos euros cuando retiren efectivo por ventanilla.

En otro orden de cosas, Banca Promos mejora la rentabilidad de su depósito a un año y, al contrario, Banca Farmafactoring recorta y mucho el tipo de interés de sus plazos fijos. El comparador de productos financieros HelpMyCash.com nos da todos los detalles sobre las últimas novedades bancarias.

Cuentas

BBVA anuncia un cambio de condiciones que afecta a sus cuentas y a la operativa básica de los clientes. Por un lado, a partir del 15 de diciembre reducirá de 60.000 euros a 25.000 el saldo medio mensual mínimo necesario para no pagar comisiones; no obstante, ya no computarán para el cálculo total los importes de las cuentas corrientes y de ahorro, ni el dinero invertido en depósitos ni el valor de las acciones depositadas en el banco.

Sí se tendrán en cuenta fondos de inversión, ETF, planes de pensiones, entre otros.

Por otra parte, a partir del próximo 1 de enero se aplicará una nueva comisión que penalizará los reintegros en ventanilla. Los clientes que retiren 2.000 euros o menos a través de la ventanilla de una oficina, en lugar de usar el cajero automático, tendrán que pagar una comisión fija de dos euros por operación.

Las retiradas de mayor importe no estarán penalizadas. Asimismo, con la entrada en vigor de esta nueva comisión, la entidad dejará de aplicar gastos de administración por los reintegros en ventanilla, independientemente del importe retirado.

BBVA también ha modificado el precio de las transferencias, aunque ha anunciado que las tarifas aplicables a las órdenes emitidas desde la web, la app y los cajeros del banco no cambian. Las transferencias individuales seguirán siendo gratis y las inmediatas tendrán un coste de 1,25 euros.

En cuanto al servicio de caja básico, la entidad también ha comunicado que sus clientes podrán acudir a cualquier oficina del banco si necesitan realizar alguna operación por ventanilla y que no es necesario que acudan a su oficina habitual.

Depósitos

Banca Promos mejora la rentabilidad de su depósito a un año del 0,65% al 0,80% TAE. El importe mínimo de contratación es de 10.000 euros. La entidad italiana, protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de dicho país, comercializa sus plazos fijos en España a través de la plataforma virtual Raisin.

También a través de Raisin ofrece sus productos de ahorro la entidad estonia Coop Pank, aunque en su caso los cambios han sido a la baja.

Su depósito a un año ha bajado del 0,55% TAE al 0,30%. A dos años la rentabilidad cae del 0,80% TAE a la mitad y a tres años, del 0,95% TAE al 0,50%. Los interesados pueden acceder a las imposiciones de Coop Pank desde 5.000 euros. En este caso el FGD de referencia es el de la república báltica.

Por otra parte, Banca Farmafactoring, entidad que durante los últimos años se ha hecho popular por la alta rentabilidad de sus plazos fijos, también actualiza a la baja los tipos de interés de sus depósitos, en vigor desde el 15 de octubre.

El tijeretazo afecta a los plazos fijos con una duración de entre seis meses y un año, que ahora han visto reducido su interés drásticamente.

De hecho, todas las imposiciones con un plazo de más de 183 días y hasta un máximo de cinco años rentan ahora al 0,42% TAE, mientras que antes los depósitos a nueves meses rentaban al 1,10% TAE y los plazos fijos a un año resistían al 1,25% TAE.

Los únicos que mantienen su tipo de interés intacto tras los recortes aplicados por Banca Farmafactoring son los plazos fijos a tres, cuatro y cinco meses, que siguen al 0,60% TAE y los depósitos a seis meses, que se mantienen al 1% TAE. El importe mínimo del Depósito Facto es de 5.000 euros y, aunque está sujeto al régimen fiscal nacional, está protegido por el FGD italiano.