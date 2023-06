La SEC atiza a Binance y Coinbase: razones para mantener la calma con el bitcoin 

https://www.youtube.com/watch?v=NyxCUu5qm2s

Más amenazas para el bitcoin. La demanda presentada por la SEC, el regulador del mercado estadounidense, contra Binance y Coinbase, dos de los gigantes de la industria, disparó la volatilidad y los nervios entre los cripto inversores.

El bitcoin vivió esta semana dos sesiones de auténtica montaña rusa, pero la sangre no llegó al río. En este episodio de ‘La Mina’ de finanzas.com, Rafa Ares y Pepe Jiménez analizan las implicaciones de esta nueva vuelta de tuerca regulatoria. Aunque las acusaciones son serias, hay razones para mantener la calma.

Los cargos contra Binance son graves. La SEC acusa a su director ejecutivo, Champeng Zhao, de mala gestión de los fondos de sus clientes, tras haber engañado a los inversores y reguladores y violado las reglas del mercado de valores.

A pesar de esto, la comunicación no ha sido todo lo fluida que se podría esperar. “Estoy tranquilo, pero como usuario no he recibido ningún tipo de mensaje (de Binance) que me pueda trasladar esa tranquilidad, lo que estaría bien”, recordó Rafa Ares.

“Han salido de Binance US más de 1.000 millones de dólares en apenas dos días, quizás para Binance no es mucho, pero entiendo que a la gente le pueda generar cierta intranquilidad lo que está pasando aquí”, apuntó Jiménez.

Atentos a la liquidez

A partir de aquí, habrá que estar muy atentos a cómo evolucione la liquidez en los exchanges centralizados, porque puede ser un síntoma de peligro para los inversores. “Sabemos que cuando hay miedo, la gente empieza a sacar el dinero y se llevan por delante a cualquiera”, dijo Jiménez.

“El problema para los inversores siempre está siendo con la confianza, si un proyecto comete errores o infracciones, es normal que el inversor se pregunte qué están haciendo con su dinero”, apuntó Ares.

Las malas noticias para la industria criptográfica es que demanda de la SEC citaba expresamente monedas como solana, cardano, BNB, polygon o near, que en este caso se están vendiendo a través de las casas de cambio como valores no registrados. De ahí los nervios del mercado.

Tranquilidad con el bitcoin

Ante todas estas noticias, la reacción del bitcoin no ha sido tan violenta como en otras ocasiones. De hecho, las estadísticas dicen que siempre que el bitcoin ha caído un 5 por ciento y ha rebotado al día siguiente por la misma cuantía, al final terminó subiendo el 11 por ciento el mes siguiente.

“Hubo nervios iniciales, pero tampoco ha llegado la sangre al río como en otras ocasiones”, expuso Jiménez. Es una reacción ciertamente optimista, porque además la SEC tampoco es infalible.

Al final, el bitcoin ha rebotado un 70 por ciento desde que quebró FTX en noviembre, así que la aguas han vuelto a su cauce. Y sobre todo, otra razón para la tranquilidad es que los reguladores por fin clarifiquen las normas aplicables a los brokers.

Además, en esta ocasión el ethereum no ha sufrido tanto y me da la impresión de que se está desmarcando de todo lo que afecta al mercado”, apuntó Ares.

