De Grifols a Puigdemont: el IBEX 35 no gana para sustos 

El IBEX 35 se ha convertido en una prolongación del campo de batalla que vive la política en España. Desde la pasada legislatura, los socios de Sánchez han visto en las grandes cotizadas del IBEX 35 una oportunidad para sus soflamas populistas.

Ha pasado con Ferrovial y su cambio de sede a Países Bajos, decisión por la que tuvo que soportar todo tipo de ataques por parte del Gobierno y sus aliados; con los insultos a los principales responsables de compañías del IBEX 35, con los impuestos extraordinarios a los bancos y a las energéticas, con la entrada de la SEPI en Telefónica...

Ahora, la crisis desatada en Grifols vuelve a poner al indicador de referencia de la bolsa española en el punto de mira.

Es verdad que en esta ocasión la polémica se la buscado la propia multinacional catalana con un entramado societario que desde un punto de vista ético no parece muy recomendable.

Aunque a finales de diciembre de 2023, esta misma compañía renovó por cuarto año consecutivo su pertenencia al índice Dow Jones de sostenibilidad. Y uno de los argumentos para continuar en este selectivo indicador es que Grifols sobresale por su ética empresarial. Sorprendente, cuanto menos.

Como remate, el polémico capítulo de Grifols coincide con las exigencias de Puigdemont de multar a las grandes empresas que se nieguen a volver a Cataluña.

Todavía no sabemos cómo acabará esta delirante exigencia, pero lo que está claro es que las compañías del IBEX 35 que salieron de Cataluña y no tienen ninguna intención de volver tienen motivos para estar preocupadas. Puigdemont quiere venganza por aquella decisión y no va a parar hasta conseguirla.

