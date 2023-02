Consultorio Josep Codina: Mapfre, Arcelormittal, Meta, Apple y Amazon

La semana bursátil arrancó con la resaca del carrusel de datos –empresariales y macro— que se publicaron hasta el viernes. El tono es de recogida de beneficios y el IBEX 35 no es una excepción. Sin embargo, no hay que buscar los tres pies al gato. Aún no estamos ante el estallido de la temida volatilidad. Así lo cuenta el director de análisis de la revista Inversión, Josep Codina.

Esperamos una semana, por tanto, de cierta tranquilidad, al menos hasta que lleguen los resultados de Arcelormittal.

Según anticipó Alejandro Ramírez en su podcast de apertura de mercados para el lunes, el grupo ganará 9.600 millones de dólares. Es decir, un 35 por ciento menos. El susto viene no solo por la reducción brusca de la cifra. También por la telegrafía que emite. Arcelormittal acumuló menos demanda mundial de la aleación. Y ello es un dato más que se acumula a los indicios de frenazo económico.

No serán los únicos resultados de tono menos entusiasta que el protagonizado por los bancos. Otra gran cotizada del sector financiero, Mapfre, comunicará sus resultados para 2022 esta semana. Se espera una reducción de prácticamente el 15 por ciento hasta los 654 millones, según proyecta finanzas.com. Esa evolución se calcula al no dejar fuera del perímetro los ingresos extraordinarios que vinieron a remolque del negocio conjunto de bancaseguros con Caixabank (heredado de Bankia).

La aseguradora de Antonio Huertas probablemente activará el discurso de que el año le ha ido mejor que 2021 debido a que, esta vez, presentará un exceso construido en base a su negocio. Codina prevé que Mapfre anotará debilidades debido al mal año de la renta fija. Al margen de ello, es un valor que crea poco entusiasmo debido a su madurez. Todo lo contrario que Logista: gusta su performance y sus fundamentales al poco de llegar al IBEX 35.

Finanzas.com proyecta para Logista un beneficio de 199 millones (+4 por ciento).

Este podcast, diseñado para que Josep Codina resuelva las dudas de los inversores, actualiza las estrategias de Meta Platforms, Apple y Amazon –títulos presentes en las carteras modelos de la revista Inversión—. Mientras que para Apple y Amazon siguen vigentes las señales de compra, Codina la descarta para Meta Platforms a pesar de ser la única FAANG que creó alguna expectativa positiva con sus resultados. La recomendación se queda en mantener.

