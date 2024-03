Los inversores siguen apostando por los fondos monetarios: ¿aciertan? 

Los fondos monetarios siguen centrando gran parte del interés de los inversores este comienzo de año, como demuestran las últimas cifras actualizadas de Inverco, la patronal de las gestoras de instituciones de inversión colectiva.

En concreto, los fondos monetarios acapararon gran parte de los flujos en febrero, con unas suscripciones netas de 1.324 millones de euros, por encima de los 1.257 millones atraídos por las carteras de renta fija euro corto plazo en el mismo mes.

Gracias a esos flujos, los monetarios registraron la mayor subida porcentual de patrimonio en febrero (del 11,7 por ciento) y la tercera en volumen (con 1.359 millones de euros).

Los fondos monetarios brillaron en 2023

Este gran interés por los monetarios se explica por el buen comportamiento que registraron estos vehículos en 2023, en un escenario de elevada incertidumbre (otros activos lograron cerrar el año con muy buenos resultados pero más volatilidad).

Por eso, algunos expertos creen que todavía es buena idea tener monetarios este comienzo de año, en las carteras más conservadoras.

“Comprendo que no es sexy hablar de monetarios pero cuando te pagan un 3,75-4 por ciento, dejas el dinero aparcado mucho más contento. Vemos flujos de entrada recurrentes y masivos en monetarios. Aunque no sea sexy sigue habiendo una base de inversores enorme”, explicó recientemente Sol Hurtado de Mendoza, directora general de BNP Paribas AM para España, en el Foro Inversión Banca Privada.

En la misma línea se expresó Marta Marín, consejera delegada de Amundi Iberia: “El año pasado, hablábamos de monetarios para el cliente conservador, porque te daba una rentabilidad alrededor del 3 por ciento. Por eso, ha sido una de las categorías con más flujos en 2023. Ahora, a comienzos de este año, ¿por qué no usarlo para clientes muy conservadores en este entorno de incertidumbre?”.

Conviene ir alargando duraciones

Si bien, ambas expertas consideraron adecuado ir alargando las duraciones a medida que avance el año y se aproxime el ciclo de bajadas de los tipos de interés oficiales (el BCE esbozó que el primer recorte podría llegar en junio durante la última reunión de su Consejo de Gobierno).

En la misma línea se expresó también Leonardo Fernández, director general para Iberia de Schroders: “Los monetarios son estupendos pero hay que mirar cuando empiecen a bajar los tipos a cuánto vas a poder reinvertir ese dinero. El tipo va a ser más bajo dentro de un año. Pero, si extiendes tu duración, te aseguras esa rentabilidad durante más tiempo”.

Y no solo conviene alargar los plazos porque las rentabilidades van a bajar cuando lo hagan los tipos de interés oficiales.

Un vistazo al comportamiento de los monetarios este comienzo de año da fe de la diferencia de rentabilidad extra que se obtiene al comprar fondos que invierten en renta fija con algo más de duración.

Así, los fondos monetarios más rentables de 2024 no alcanzan una rentabilidad del uno por ciento en lo que va de año mientras que los mejores fondos de renta fija de corto plazo superan el 3 por ciento.

Y la diferencia de plazo tampoco es tan sustancial. Así, los fondos monetarios invierten en activos del mercado monetario y renta fija, con una duración media inferior o igual a 12 meses; mientras que los de renta fija de corto plazo se caracterizan por invertir en activos del mercado monetario y renta fija con una duración media entre 1 o 2 años.

