Fondos para apostar por el año electoral estadounidense 

Una cartera de fondos equilibrada siempre debe tener una parte invertida en bolsa americana. Sobre todo, si se tienen en cuenta las ventajas estructurales de Wall Street: representa el 70 por ciento del mercado mundial de renta variable y, a menudo, supera al resto de geografías en rentabilidad.

Pero, además, 2024 es año electoral en los Estados Unidos y la estadística dice que este tipo de ejercicios suelen ser alcistas para la bolsa americana.

“Si la historia nos sirve de guía, deberíamos esperar rendimientos positivos del mercado de renta variable estadounidense este año. Aunque los mercados tienden a comenzar los años electorales en una posición más débil, ya que los aspirantes compiten por la nominación a principios de marzo, en los años en que un presidente en ejercicio se presenta a la reelección, esa debilidad no persiste”, dice Eric Papesh, especialista de producto en T. Rowe Price.

De hecho, el mercado de renta variable estadounidense no ha caído ningún año electoral en el que el presidente se presentara a la reelección, a lo largo de los últimos 60 años.

Esto es así porque “los presidentes en ejercicio tienen un fuerte incentivo para estimular la economía antes de las elecciones”, algo que también podría ocurrir este año, según Papesh.

En todo caso, eso no quiere decir que el mercado estadounidense esté libre de incertidumbres, como el hecho de contar con una economía poderosa pero amenazada de recesión, una inflación a la baja pero aún elevada o un mercado laboral fuerte pero en declive.

Por no mencionar que los siete magníficos (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta Platforms) acapararon la mayor parte de las ganancias registradas en Wall Street el año pasado, disparando sus múltiplos de valoración.

En este contexto, Papesh da un consejo: "Creemos que lo mejor para la mayoría de los inversores es mantener una cartera bien equilibrada y diversificada, con exposición al amplio mercado de renta variable estadounidense. Esto significa tener cierta exposición tanto a empresas de valor como de crecimiento, así como a valores de gran y pequeña capitalización”.

Fondos para construir una cartera

¿Pero con qué ingredientes se puede construir esa cartera de fondos equilibrada con exposición al mercado americano?

En el caso de Bankinter, la entidad recomienda dedicar un 20 por ciento a renta variable americana en los perfiles conservador y moderado; y un 35 por ciento en clientes más agresivos.

Para cubrirla, proponen fondos como el Robeco US Premium Equities; el Franklin US Opportunities; el Fidelity America; el JPM America Equity; el Morgan Stanley US Advantage; el T Rowe US Large Cap Growth; el Robeco US Select Opportunities Equities y el Candriam Sustainable Equity US.

Asimismo, también cuentan con una selección de ETF o fondos cotizados (de gestión pasiva y menores comisiones), como el Ishares Core S&P 500; el Ishares S&P 500 en euros; el SPDR S&P 500 UCITS ETF; el Amundi MSCI USA ESG Leaders; el Ishares Nasdaq 100 en dólares; el Ishares Dow Jones; el SPDR S&P 400 US Mid Cap; el SPDR Russell 2000; el SPDR USA Small Cap Value y el Vanguard S&P500 en dólares.

Fondos sesgados a compañías de gran capitalización

Por su parte, José María Luna, socio fundador de Luna Sevilla Asesores, cree que esa exposición a la bolsa americana debe estar sesgada a compañías de gran capitalización, ligadas al índice S&P 500 o fondos que inviertan en empresas de calidad y crecimiento.

En ese sentido, cita productos como la estrategia de T. Rowe Price mencionada por Bankinter para empresas de gran capizalización; así como el Allianz Best Styles US Equities, el JP Morgan América Equity (también mencionado por Bankinter) o el Amundi IS S&P 500 ESG Index.

Finalmente, Victoria Torre, responsable de oferta digital de Self Bank, explica que su entidad está ligeramente infraponderada este año en bolsa americana por sus elevadas valoraciones, que a su juicio “reflejan unas previsiones de crecimiento menos realistas” que en Europa o Japón.

Aun así, reconoce que la economía estadounidense ha sorprendido por su resistencia y recuerda que en el país "existen numerosas compañías con sólidos balances y menor sensibilidad al ciclo, que deberían mostrar resistencia en caso de desaceleración pronunciada”.

En cuanto a productos concretos, cita el Robeco BP US Premium Equities, un fondo que invierte de forma flexible en todas las capitalizaciones y sectores del mercado; el JPMorgan US Select Equity Fund y el T. Rowe Price de empresas de gran capitalización.

