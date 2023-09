Exploramos el futuro de la innovación europea

Anis Lahlou, CIO y gestor de carteras de los fondos Aperture European Innovation Fund y Aperture investors (Generali Investments) repasa el panorama de la innovación europea en las empresas.

Anis Lahlou, gestor de carteras de Generali Investments

La palabra clave de los dos fondos que gestiona es «innovación». Como gestor de fondos, ¿qué le atrae de la innovación y de Europa?

Una empresa no puede sobrevivir sin innovación. Para crecer de manera vigorosa, necesita crear productos o servicios para un mundo en constante evolución. Del mismo modo, para producir de forma rentable se requiere un proceso de producción innovador.

Estamos saliendo de una transformación digital masiva y global, en la que muchos procesos se han trasladado a la nube, y existe la percepción de que Europa no ha participado en esa revolución de la nube.

La realidad es que Europa es ligeramente diferente: es un continente manufacturero, en muchos casos B2B. Buena parte de la innovación europea vuela por debajo del radar porque, básicamente, sirve para habilitar otras tecnologías.

Por ejemplo, cuando pensamos en los coches eléctricos, la tecnología que los hace posibles es un chip fabricado con carburo de silicio, que es un invento europeo. Otro ejemplo: la base de las aplicaciones de pago digital viene de una plataforma holandesa. Estos son los ejemplos que sitúan a Europa en el mapa de la innovación.

Otra forma de valorar la innovación en Europa es a través del ranking que elabora la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en colaboración con la Universidad de Cornell y la American University.

Este ranking presta atención a las infraestructuras, la formación, el marco legal y otros aspectos. Año tras año, Europa queda bien situada; sin ir más lejos, en el ranking más reciente siete de los diez países más innovadores del mundo son europeos. Europa figura sistemáticamente entre los cinco primeros. En definitiva, Europa tiene mucho que ofrecer y no debemos subestimar su innovación. La innovación está en su ADN.

¿Qué aporta a los inversores el enfoque de inversión de Aperture en estas empresas con respecto a otras firmas competidoras?

Ante todo, nosotros examinamos las curvas de la innovación, más específicamente la curva de adopción. La adopción de las innovaciones suele seguir lo que se llama una «curva en S».

Cuando una innovación se generaliza, su curva de adopción se vuelve exponencial. Por eso, dedicamos mucho tiempo a tratar de comprender esa verticalidad y estudiando a fondo las innovaciones para entender cómo avanza su adopción.

La segunda vertiente de nuestro trabajo se refiere a las finanzas del comportamiento: tratamos de entender las previsiones y los juicios de mercado de estas empresas, y si existe una oportunidad de inversión para nosotros.

El Aperture European Innovation Fund tiene posiciones en gigantes del mercado europeo. ¿Qué es lo que les hace únicos?

Lo que hace únicas a estas grandes empresas es que, a día de hoy, siguen cotizando con descuento con respecto a sus homólogas estadounidenses. Estas empresas, que abarcan desde los artículos de lujo hasta la atención sanitaria, ocupan posiciones dominantes en el mercado mundial y tienen unas perspectivas sólidas.

Se puede decir que «controlan su destino» y creemos que seguirán creciendo en sectores como la obesidad, la IA y los bienes de consumo de alta gama. En mi opinión, estas discrepancias en las valoraciones ofrecen oportunidades atractivas a los inversores.

¿Dónde están los clústeres de innovación en Europa?

Un clúster de innovación viene a ser un centro que aglutina conocimientos especializados que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Como ya he dicho, Suiza cuenta con un clúster farmacéutico y de tecnología médica bien conocido.

El Reino Unido es fuerte en IA y el Benelux destaca en tecnologías y equipos de producción de semiconductores. Por su parte, Francia, Alemania e Italia tienen una dilatada experiencia en automoción.

¿Qué le hace pensar que las empresas europeas serán capaces de mantener su liderazgo en innovación durante la próxima década?

Los gobiernos se están interesando cada vez más por la tecnología y la innovación. El mundo se está volviendo menos global para hacerse más regional, con la soberanía tecnológica en el punto de mira.

Este cambio atrae más atención y capital hacia la innovación. En Europa se está dedicando más financiación pública a la I+D, de un modo similar a lo que ocurre con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) en Estados Unidos.

Europa cuenta con una potente cantera de talento, como demuestran eventos como Vivatech, una de las mayores conferencias tecnológicas del continente. Rebosa talento, energía, ambición e ideas disruptivas. Ese es el entorno en el que tiende a florecer la innovación.

Disclaimer

