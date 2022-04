Blackrock reaviva la guerra de las comisiones en los ETF

Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo, ha vuelto a recortar las comisiones que aplica en Estados Unidos a varios ETF, entre ellos el mayor fondo cotizado de deuda de la industria, según ha informado la compañía en una comunicación a la SEC, el regulador de la bolsa estadounidense.

En concreto, Blackrock ha bajado la comisión que aplica al iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (una estrategia con 85.000 millones de euros de activos bajo gestión) desde el 0,04 por ciento hasta el 0,03 por ciento.

En España, este producto en versión UCITS se comercializa con una comisión del 0,25 por ciento, según datos de Morningstar.

Estados Unidos vive una guerra de comisiones

Asimismo, Blackrock también ha recortado la comisión que aplica a otros fondos cotizados en una decisión que, sin duda, contribuirá a incrementar la presión sobre la competencia dentro de la guerra de comisiones que hay abierta en el país.

Específicamente, el iShares MSCI USA Multifactor ETF, con 1.260 millones de euros bajo gestión, y el iShares MSCI International Multifactor ETF, con 911 millones bajo gestión, bajarán sus comisiones.

El primero desde el 0,2 por ciento hasta el 0,08 por ciento y, el segundo, desde el 0,3 por ciento al 0,15 por ciento.

Una guerra de comisiones poco probable en España

Si bien, los expertos descartan que esta guerra de comisiones pueda trasladarse al mercado español.

Para empezar, porque los inversores particulares siguen prefiriendo los fondos de inversión convencionales a los ETF debido a sus ventajas fiscales (las plusvalías no tributan hasta que no se produce el reembolso definitivo del principal, de manera que se permite el traspaso del dinero a otro producto sin necesidad de pagar a Hacienda).

“El tema de los fondos cotizados en España está muy limitado al inversor institucional. Entonces, no es que una guerra de comisiones en los ETF sea imposible pero es poco probable. Porque un fondo cotizado no es fiscalmente traspasable en España y un fondo de inversión sí. Por eso, el ahorro español se dirige al fondo convencional”, explica José María Luna, de Luna Sevilla Asesores.

Asimismo, el mercado español (altamente bancarizado) desincentiva la comercialización de fondos cotizados (que cobran menos comisiones que sus hermanos, los fondos de inversión). Por este motivo, no se ve la necesidad de abrir una guerra en este negocio en el mercado español.

En España, la utilización de ETF está en manos de los inversores profesionales

En ese sentido, la utilización de los ETF está más dirigida al inversor profesional, que valora otros factores, además de la comisión.

“El institucional se fija en las comisiones, sí, pero sobre todo en el ‘spread’ entre el ‘bid’ y el ‘offer’, que sea muy reducido. Porque una cosa es la posición compradora y otra la vendedora, como en las divisas. Y eso en un ETF es fundamental porque, ¿qué busca un institucional? Que el fondo cotizado sea muy líquido. Y, ¿dónde lo va a encontrar? En Blackrock, en Vanguard, etc. En España, la gestora puede intentar bajar las comisiones de los ETF pero el institucional se va a fijar en ellos si mueven mucho volumen. Si no, no se va a meter ahí por mucho que le bajen la comisión”, dice una fuente del mercado.

Otras comisiones que soportan los ETF

Por otro lado, Luna recuerda que, además de la comisión de gestión, los fondos cotizados soportan otras comisiones, por lo que es engañoso pensar que la comisión final vaya a ser tan reducida.

“En España, la gente se piensa que la comisión del ETF es esa y que, luego, la entidad que lo comercializa no cobra nada y sí, tiene una comisión de custodia. Y esa hasta que no la sufres, no sabes que existe”, apunta Luna en ese sentido.

“Una cosa es la comisión de gestión del fondo y otra la de custodia que cobra el comercializador. Después, hay comisiones de compra y de venta”, añade.

