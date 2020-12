Planes de pensiones. Los más rentables con moderada exposición bursátil

La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de ampliar el plan de compra de bonos de emergencia a mediados de 2021 y aumentarlo a 1,85 billones de euros es importante para la evolución de la economía europea. El BCE ya ha sido un gran apoyo, pero este paquete adicional de medidas tranquiliza a los mercados en cuanto a sus intenciones políticas.

El BCE está aplicando efectivamente el control de la curva de rendimiento, adquiriendo la mayor parte de la nueva deuda que los gobiernos de la eurozona están emitiendo para superar la pandemia. De hecho, España ha emitido durante diciembre deuda soberana por primera vez con un tipo de interés negativo.

Con tipos de interés tan bajos, el mercado necesitaba la confirmación de la continuidad en la política del BCE.

Una política que puede dar también estabilidad a una renta variable europea que ha vivido uno de los años más dramáticos de su historia.

Sin duda, el acuerdo comercial sobre el Brexit ha supuesto también un gran alivio para las acciones europeas, que subieron por tercera sesión consecutiva el jueves pasado, sólo una semana antes de que Gran Bretaña cortara sus lazos con la Unión Europea.

La inversión en planes de pensiones

Para los inversores en planes de pensiones cuya fecha de jubilación se sitúe dentro de un periodo de entre 5 y 10 años, que pretendan continuar rentabilizando su inversión, podrían optar por estrategias de riesgo moderado, como los planes de pensiones del sistema individual, encuadrados en la categoría VDOS de Mixto Moderado Euro.

Planes que se caracterizan por una exposición a renta variable de entre el 35 y el 65% de la cartera, que incluye acciones y emisores domiciliados en países de la zona euro y denominados en la divisa común.

Una categoría cuya rentabilidad media no consigue alcanzar terreno positivo por rentabilidad durante el año, pero que en los últimos tres meses ha conseguido recuperar un 5,17% y un 1,03% en el último mes.

De esta categoría VDOS de Mixto Moderado Euro, se han seleccionado los planes que, contando con la calificación más alta, de cinco estrellas de VDOS, obtienen la mayor rentabilidad en el último año.

La mayor rentabilidad de 2020

El más rentable de esta selección es IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO con un 7,30% de rentabilidad desde el pasado enero y de 6,70% a un año.

En este último periodo, su volatilidad es de 16,94%. A tres años, se ha revalorizado un 25,23%. Con un patrimonio bajo gestión de 174 millones de euros, su gestión se apoya en un análisis financiero estricto que no es solo value o growth, sino un estilo blended o mixto.

Combinan este análisis financiero tradicional (análisis fundamental) con análisis extra financiero o ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) tratando de situarlos al mismo nivel de importancia.

A través de la inversión en bonos verdes y bonos sociales financian proyectos concretos vinculados con el cuidado del medioambiente o el impulso del desarrollo económico de áreas geográficas más desfavorecidas.

Invierten también en compañías cotizadas cuyo negocio se dedica a promover la instalación de megavatios renovables, o la gestión del agua y residuos.

Las mayores posiciones en la parte de renta variable de su cartera corresponden a Microsoft Corporate (2,11%) Prysmian SPA (2,02%) Citrix Systems INC (1,61%) Xylem INC (1,58%) y Cyrusone INC (1,48%).

En la parte de renta fija, incluye emisiones de San Quirico SPA (1,93%) Intesa Sanpaolo SPA (1,91%) Caixabank S.A. (1,80%) Bankinter S.A. (1,38%) y Credit Mutuel-CM11 Group (1,32%).

La aportación mínima periódica requerida para mantenerse como suscriptor de este plan es de 18 euros, aplicando una comisión fija de 1,50% y de depósito de 0,09%.

El siguiente más rentable también en el año, con un 2,27% es SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO que se revaloriza un 0,12% a un mes y un 1,66 por ciento en el último año.

En este último periodo, su volatilidad es de 14%. Su objetivo es la rentabilización del patrimonio, con un horizonte de inversión hasta 2030, mediante la gestión activa de la cartera de renta fija y de renta variable.

La inversión neutral en renta variable es originalmente del 60% y este peso se va reduciendo gradualmente para llegar a su horizonte de inversión con un peso de un 10%.

Gestiona un patrimonio de 30 millones de euros, incluyendo entre sus mayores posiciones en obligaciones soberanas de ESPAÑA 1,95% VT.30/07/2030 (39,51%) de E.E. U.U. 1,875% VT.30/11/2021 (USD) (14,84%) e ITALIA -BTPS- 1% VT.15/07/2022 (3,38%) además de acciones de SIEMENS (2,05%) y LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) (2,03%).

Los suscriptores de este plan soportan una comisión fija de 1,50% y de depósito de 0,20%.

De CNP Partners, TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA gana un 2,27% por rentabilidad en el año y un 1,70% en el último periodo anual, en que registra un dato de volatilidad de 13,85%. Se propone obtener un crecimiento del capital a medio plazo, aceptando asumir fluctuaciones moderadas.

La política de inversión está dirigida a la constitución de una cartera compuesta tanto por activos de renta fija (40 a 100%) como de renta variable (0 a 60%). Además, puede invertir un porcentaje en activos clasificados como de ‘gestión alternativa’ (inmobiliarios, capital riesgo, hedge funds o IICs de retorno absoluto).

Debido a la flexibilidad del fondo, busca aprovechar oportunidades de mercado para obtener una rentabilidad adicional.

Suma un patrimonio bajo gestión de 45 millones de euros, correspondiendo las mayores posiciones en su cartera al fondo cotizado Amundi IS MSCI Europe Ex UK ETF DR EUR (10,25%) el fondo Fidelity MSCI World Index EUR P Acc (8,30%) el fondo cotizado iShares Core S&P 500 ETF USD Acc (8,10%) y los fondos Vanguard Global Stock Index € Acc (5,40%) y MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR (5,14%).

La aportación mínima inicial y periódica para suscribir y mantener este plan es de 50 euros, aplicando a sus participes una comisión fija de 1,20% y de 0,06%.

La previsión media de los estrategas es que el índice Stoxx Europe 600 subirá en torno al 6% en 2021. Después de un año que ha visto el índice desplomarse un 36% en sólo unas semanas y luego recuperar la mayoría de esas pérdidas, es una perspectiva moderadamente positiva.

Sin embargo, aunque los inversores habían comenzado a vislumbrar un posible retorno a la normalidad por las noticias positivas de las vacunas durante noviembre, el Banco Central Europeo vertió el jueves pasado un poco de agua fría sobre el optimismo, reduciendo sus previsiones de crecimiento económico de la zona euro de cara a 2021.

La renta variable europea sigue siendo algo más atractiva por valoraciones, pero parece conveniente mantenerse cautos