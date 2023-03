El banco que paga ya un 2% por su depósito a 3 meses

Coincidiendo con la última subida de 50 puntos básicos del BCE, la banca europea ha dado otra vuelta de tuerca de rentabilidad a sus depósitos.

Son varias las entidades financieras de la zona euro que han dado a los ahorradores la alegría de elevar la remuneración de sus imposiciones a plazo fijo.

Lo más destacable es que estas subidas se han dado, principalmente, en los depósitos a plazos inferiores a 1 año.

Uno de los protagonistas es el banco portugués Haitong, que ya paga por su depósito a 3 meses un 2 por ciento.

Contratación a partir de 10.000€

Se puede contratar a partir de 10.000 euros y la inversión máxima es de 100.000 euros. La cancelación anticipada no es posible y el pago de intereses es a vencimiento.

Para este depósito España tiene una retención fiscal estándar de un 19 por ciento.

Este mismo banco también ha elevado la remuneración de su depósito a 6 meses, por el que ya paga un 2,80 por ciento, y de su depósito a 9 meses, cuya remuneración queda fijada en el 2,90 por ciento.

Las condiciones de contratación de estos productos son similares para todos los plazos.

Banca Progetto sube la rentabilidad de su depósito a 6 meses

La entidad italiana también ha sido noticia porque después de que Christine Lagarde subiera los tipos de interés otros 50 puntos básicos, se ha subido al carro del repunte de la rentabilidad de los depósitos.

De este modo, ha sido su depósito a 6 meses el que más se ha visto beneficiado. Ahora paga a los ahorradores un 2,80 por ciento.

Al igual que las imposiciones a plazo fijo de Haitong, la contratación de este depósito se puede realizar a partir de 10.000 euros, con un límite de 100.000 euros.

El pago de interés es a vencimiento y no es posible la cancelación anticipada. En Italia no se realiza ninguna retención fiscal a los no residentes en el país.

En ambos casos, los depósitos están protegidos hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos de cada país.

