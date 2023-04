El banco que rompe la rentabilidad del 3% en los depósitos a 6 meses

La batalla por captar el ahorro vía depósitos se intensifica en los plazos más cortos, concretamente en los 6 meses, donde el banco italiano Banca Progetto ha movido ficha.

Esta entidad acaba de elevar la rentabilidad de su depósito a 6 meses hasta el 3,10 por ciento. Hasta ahora, el banco italiano ofrecía a los ahorradores una remuneración del 2,80 por ciento.

Con este movimiento, ha conseguido, por un lado, romper la barrera del 3 por ciento en la remuneración a este plazo y, por otro, desbancar al banco portugués Haitong como líder de rentabilidad.

Hasta ahora, Haitong era el que más pagaba por los ahorros a 6 meses, un 2,82 por ciento. De momento, mantiene el liderazgo en los plazos a 3 y 9 meses.

En el primero de los plazos, el banco portugués remunera con un 2,06 por ciento y en el segundo, con un 2,90 por ciento.

¿Cómo es el depósito más rentable a 6 meses?

Esta imposición a plazo fijo permite su contratación a partir de los 10.000 euros. La inversión máxima se fija en 100.000 euros.

Los pagos de intereses se llevan a cabo al vencimiento y no es posible cancelar el producto de manera anticipada.

Cuenta con la protección del fondo de garantía italiano, hasta los 100.000 euros. En Italia no se realiza ninguna retención fiscal a los no residentes en el país, por lo que no es necesario presentar ningún documento.

Banca Progetto está cerca de celebrar el 30 aniversario de su fundación. Tiene sus sedes en Milán Y Roma. Desde 2015 forma parte de Oaktree Capital, uno de los mayores grupos de inversión del mundo.

El ahora segundo depósito más rentable a 6 meses, el de Haitong, que paga un 2,82 por ciento, también se puede contratar a partir de 10.000 euros y por un importe máximo de 100.000.

