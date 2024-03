El banco que debuta con depósitos a 6 y 12 meses por encima del 3%  

La banca italiana siempre ha sido líder en rentabilidad en el mercado de los depósitos. Pero, desde hace meses, el bajón en el interés de sus imposiciones a plazo fijo ha dado que hablar.

Ahora, aparecen nuevos bancos italianos con rentabilidades atractivas, aunque nada parecido a lo que veíamos hace meses cuando pagaban por el ahorro rentabilidades de hasta el 4,4 por ciento.

Es el caso de CF+, un nuevo banco italiano disponible a través de la plataforma financiera de Raisin, que ofrece depósitos a 6 y 12 meses con una rentabilidad del 3,3 y 3,1 por ciento TAE, respectivamente.

Lo atractivo de este banco es que permite la inversión a partir de 5.000 euros y máxima de 100.000 euros.

Quedan protegidos por el fondo de garantía italiano que cubre hasta 100.000 euros por cliente y entidad.

El abono de intereses es a vencimiento, no admite la cancelación anticipada y destaca por no aplicar ninguna retención fiscal a los no residentes, por lo que los intereses se pagarán sin que se aplique ninguna deducción.

Depósitos españoles 6 y 12 meses

En el mercado español las entidades más pequeñas, neobancos y Fintech han comenzado a lanzar ofertas de depósitos muy atractivas para los clientes, que en algunos casos alcanzan el 4 por ciento TAE. Mientras que las grandes están apostando más por las cuentas remuneradas.

Es el caso de Banco Mediolanum, que toca el techo de la rentabilidad en el mercado español y en toda la zona euro. Ofrece un depósito a 6 meses al 4 por ciento TAE.

Le sigue el depósito Facto, del banco italiano BFF con sucursal en España, que paga los 6 meses al 3,55 por ciento. El tercero en esta lista es Arquia Banca, que a 6 meses ofrece una imposición al 3,5 por ciento.

A 12 meses España cuenta con depósitos con rentabilidades atractivas, aunque a la cola de las que ofrecen las entidades europeas.

El techo lo toca Finantia al 3,15 por ciento, seguido de Banco Pibanca al 3,14 por ciento y Banco EBN, que paga los 12 meses al 3,1 por ciento.

