Bankinter recomienda comprar BBVA y Sabadell con un enfoque "oportunista"

Bankinter ha cambiado su recomendación sobre BBVA y Banco Sabadell de neutral a comprar, tras conocerse que ambas entidades negocian su fusión.

Según los analistas del banco, se trata de una una aproximación táctica, que no estratégica, ni fundamental, que extienden al resto del sector financiero.

Se trata de un enfoque, según reconocen los expertos del banco, con el que no se sienten cómodos, pero añaden que no pueden ignorarlo "si pensamos que la oportunidad existe, al menos en la mayoría de los casos: esperar la revalorización y realizar beneficios. Este enfoque y recomendación por nuestra parte no tiene en cuenta nuestra opinión fundamental sobre cada banco", matizan.

Estrategia para perfiles dinámicos

Eso si, esta estrategia la dirigen a perfiles de riesgo dinámicos y agresivos, con el objetivo de esperar beneficiarse de las probables revalorizaciones de los valores bancarios que han tenido lugar y "que pensamos seguirán teniendo lugar en los próximos meses derivadas de anuncios y especulaciones sobre anuncios de operaciones corporativas, como fue ayer el caso de BBVA y Sabadell".

Los expertos de Bankinter destacan también que todas las operaciones se realizarán mediante canje de acciones y no pago en efectivo, "de manera que las revalorizaciones que se producen y que se producirán deberán gestionarse, desde la perspectiva del accionista minoritario de forma táctica o incluso oportunista".

Un nuevo gigante bancario

BBVA anunció ayer la venta de su negocio en los Estados Unidos por 9.700 millones de euros y unas horas después confrmaba que estaba en conversaciones con el Sabadell. Con esta operación, BBVA, que años atrás se hizo con CatalunyaBanc y Unnin, incrementará su posición en Cataluña.

También le abrirá las puertas al Reino Unido, un mercado alejado de la estrategia del BBVA, que está centrado en México, Turquía y España.

Según las primeras estimaciones, la operacion creará un nuevo gigante bancario, con unos 600.000 millones en activos, contaría con 46.000 empleados y más de 4.200 oficinas en España.