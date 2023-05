La situación socio-económica lastra la salud neurológica y mental de los españoles, según datos de la iniciativa ‘Headway’

Angelini Pharma y el ‘think tank’ The European House–Ambrosetti, bajo la iniciativa ‘Headway: a new road map in brain health’, ha presentado en el Congreso de los Diputados datos sobre la situación actual de la salud del cerebro o ‘brain health’ en Europa, poniendo de relieve la carga de las enfermedades que afectan al cerebro en la sociedad actual en general y, en concreto, en el entorno laboral y educativo, con el objetivo de diseñar una estrategia enfocada en el cuidado del bienestar y la salud del cerebro a nivel europeo.

‘Headway’ desarrolla dos grandes bloques: uno centrado en la salud mental y otro en enfermedades neurológicas, con foco en la epilepsia. Respecto al primer bloque, los datos apuntan que la tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento ha alcanzado ya las 45,8 muertes por cada 100.000 habitantes y la carga económica asociada a esta problemática también ha ascendido considerablemente, suponiendo un 4,17% del PIB de España, ligeramente por encima del 4% de la media de la UE.

Las enfermedades neurológicas son responsables del 6% de las muertes en Europa y en concreto la epilepsia, enfermedad que puede desarrollarse en cualquier persona a cualquier edad, ha revelado un riesgo de muerte prematura 3 veces superior al resto de la población y una reducción de la esperanza de vida de entre 2-10 años.

Sobre los elementos que están detrás de este incremento de casos, el informe apunta que la incertidumbre socio-económica, los conflictos geopolíticos y la crisis medioambiental han sido detonantes que han influido significativamente en el estado de la salud del cerebro de la población española en los últimos años.

En la actualidad, y según revela el informe, los grupos sociales más afectados por los trastornos de este tipo son las mujeres, los adolescentes y los niños. Tras la pandemia, el 83% de las mujeres reconoció que la crisis sanitaria afectó negativamente a su salud mental, en comparación con el 36% de los hombres.

También en las escuelas es un entorno donde aumenta la complejidad para este tipo de pacientes. El informe apunta que las personas con epilepsia tienen más dificultades de encontrar trabajo, se sienten discriminadas y aisladas y encuentran más barreras en las escuelas. Támbién, en el caso de las personas con problemas de salud mental, los datos apuntas que casi el 14% de los abandonos escolares en Europa y el 15,8% en España se dan en estas personas.

La presentación ha contado con la participación de profesionales médicos, que han explicado los datos del estudio y el impacto de este tipo de patologías sobre la vida de los pacientes, algo que han relatado los representantes de las asociaciones de pacientes participantes en este acto.