Grifols: los bajistas se ponen las botas

Pocas compañías se lo han puesto tan fácil a los inversores bajistas como Grifols. Desde que Gotham City publicara a principios de enero su demoledor informe contra la empresa de hemoderivados, los silencios, primero, y los errores después en las comunicaciones por parte de la cúpula directiva han condenado al valor.

Los bajistas se frotan las manos, porque nunca se habían encontrado con un filón como este. Por eso no paran de abrir posiciones cortas en la compañía.

Lo que sucedió en la reciente presentación de resultados, que provocó la mayor caída de las acciones de Grifols de su historia bursátil fue de auténtica traca. Se pudo evitar dando las explicaciones oportunas, pero no. Los analistas se marcharon de la reunión buscando los 450 millones de caja que esperaban y habían desaparecido.

Las cuentas de Grifols están sin auditar

Eso no fue lo único que sucedió el día de la presentación. Además, las cuentas no estaban todavía auditadas por KPMG y uno de los consejeros no las había firmado.

Al día siguiente, la compañía aclaró las dudas sobre el flujo de caja y rebotó con fuerza. Pero el arranque de semana ha vuelto a ser negativo, con el valor preso de una extrema volatilidad.

Está muy tocado. Desde el informe de Gotham se ha dejado más de 3.000 millones de euros de su valor en bolsa. Y ante cualquier rumor o información que cuestiona la gestión de sus directivos, vuelve a derrumbarse.

Uno de sus principales accionistas, el fondo estadounidense Capital Group, sigue reduciendo posiciones en su capital. Y los bajistas se relamen y acorralan al valor.

Cada día que pasa sin que la CNMV se pronuncie sobre la investigación que realiza con los datos reclamados a la compañía es celebrado por los inversores con posiciones cortas.

