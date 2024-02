Gotham City se resiste a soltar el hueso de Grifols 

No hay paz para Grifols. El fondo bajista Gotham City quiere seguir hurgando en la herida abierta en la compañía de hemoderivados.

Ahora, al estilo del programa televisivo “Tengo una pregunta para usted” ha planteado una batería de cuestiones a Grifols. Hasta siete preguntas tiene para la empresa catalana el fondo bajista, la mayoría sobre sus relaciones con Scranton.

Desde que Gotham presentara su demoledor informe a principios de enero, la acción de Grifols ha vivido una auténtica pesadilla, llegando a caer más de un 40 por ciento.

Ha recuperado una parte, aunque todavía las pérdidas son cuantiosas, gracias a los pasos dados por la compañía, que ha sacado a miembros de la familia fundadora de los puestos ejecutivos, ha confirmado la venta de Shanghái Rass, ha nombrado a un nuevo consejero delegado y ha presentado una demanda en los Estados Unidos contra Gotham.

Las dudas del mercado sobre sus relaciones societarias

Pero que, ante un nuevo ataque del fondo bajista, la acción se venga rápidamente abajo confirma que el mercado aún tiene dudas sobre relaciones societarias que siguen sin aclararse.

Gotham no soltará el hueso de Grifols hasta que no venga alguien y se lo quite. Y el único que puede hacerlo es la CNMV, que lleva casi dos meses analizando la información que requirió a la farmacéutica. También investiga el comportamiento del fondo bajista por si ha difundido información engañosa.

Hace un mes dijo que ese trabajo se podía demorar semanas, sin especificar un número aproximado. Si tomamos como referencia la investigación que llevó a cabo en 2022 sobre los cambios en el consejo de administración de Indra, las conclusiones del supervisor tardaron seis meses.

Si se repite la historia, a la acción de Grifols le quedan todavía más sustos por el camino.

