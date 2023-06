Quién puede solicitar fondos europeos y cómo lograrlos gracias a la inteligencia artificial

Hablar de la relación entre inteligencia artificial y fondos europeos puede chocar a simple vista, pero la directora de fondos europeos en Banc Sabadell, Carmen Urraca, y el consejero delegado y fundador de We Grant, Fran Estevan, han explicado en 'Hechos relevantes', un podcast original de finanzas.com, que pueden ser compatibles.

We Grant ha creado un buscador de ayudas públicas con el apoyo de Banc Sabadell. Esta plataforma es la mayor base de datos de ayudas públicas que existe en España y permite consultar una amplia información gratuita sobre ellas y, en caso que sea sencillo, información de cómo solicitarlas directamente.

Publicidad

El buscador permite, gracias a la inteligencia artificial, que las empresas soliciten aquellas ayudas que tienen más probabilidades de conseguir.

Actualmente muchas ayudas, distintos plazos de solicitud, pero las empresas no están acostumbradas a gestionarlas correctamente. Por eso, hay que estar al día para no dejar pasar oportunidades, según los dos expertos. El lema del buscador es, precisamente, "no busques ayudas, deja que éstas te encuentren a ti", explica Estevan.

Pero, ¿por qué se involucra una entidad como Banco Sabadell en una empresa como We Grant? Según Urraca, los fondos europeos Next Generation son "una oportunidad para las empresas, pero también un reto" una vez que éstas empiezan a recorrer el camino de solicitud de ayudas.

Pocas solicitudes

A pesar de esta oportunidad, Estevan ha recordado que "sólo el 9 por ciento de las empresas ha solicitado estas ayudas públicas", a pesar del Kit Digital. Pero el consejero delegado de We Grant ha declarado que, a primera vista, este bajo porcentaje es normal, ya que "no vamos a ver el impacto de los fondos next generation hasta dentro de varios años".

Publicidad

Asimismo, hay que tener en cuenta el escenario de inflación actual, que supone un reto para las entidades financieras, según Urraca.

La directora de fondos europeos de Banc Sabadell ha insistido en la importancia de que estos fondos "sean parte de la conversación del día a día de los clientes". Y es que gran parte de las convocatorias se publican en verano, cuando muchas empresas cierran su actividad.

Publicidad

Para mitigar esta situación, We Grant realiza un diagnóstico rápido con un algoritmo que calcula la probabilidad de que la empresa reciba la ayuda. "Es importante que las empresas se den de alta en esta plataforma", que está abierta a todo tipo de empresas, insiste Urraca. Con todo, Estevan remarca que "el 80 por ciento de las solicitudes de We Grant terminan en éxito".

Para terminar, Estévez y Urraca han detallado qué tipo de ayudas son las más solicitadas: la llamada "transición verde", a la que se destinan el 40 por ciento de las ayudas que piden las empresas. Otro bloque importante es la reconversión industrial de las empresas.

Según Estevan, el proceso no termina en la búsqueda de la empresa, sino que, mediante un modelo de success fee, We Grant cobra una cuota de entrada para asegurar que la empresa que solicita sus servicios continúe en el proceso, cantidad que se devuelve una vez conseguida la ayuda. Asimismo, el proceso de transición está controlado por un sistema de KPIs.

Publicidad

Este sistema de control sirve para saber que España es el país que más avanzado va en la ejecución de los Fondos Europeos, pero que tiene "trabajo por delante" en la cuestión de la llegada al tejido productivo de las empresas, concluyó Urraca.

Capítulos

00:00 Introducción.

01:10 Inteligencia artificial y fondos europeos.

11:37 El 80% de los usuarios logra la ayuda.

18:07 Más allá de los fondos europeos "next".

Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.