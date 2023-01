Cellnex: una opa con todo en contra. ¿Peligro de sobreventa en IAG?

Nueva sesión de titubeos del IBEX 35 con oscilaciones próximas al 0 por ciento. Y es que, como avanzó finanzas.com, las bolsas no se moverán hasta el jueves. Los inversores están sin referencias empresariales y macro.

Sin embargo, siempre hay materia para un podcast. Y los mercados son un nicho muy exprimible.

El analista de Banco BIG, José Luis Herrera, acepta el reto de Ismael García Villarejo y se moja al dar su visión sobre la presunta opa sobre Cellnex, las debilidades de los resultados de Banco Sabadell que espera y su estrategia para IAG, en riesgo de sobreventa tras ser proclamado como el mejor valor de los escasos días que llevamos de año.

Los mercados siguen comportándose como si no se creyeran la opa sobre Cellnex. Y es que es una operación con demasiado obstáculo como para que salga sin más. Finanzas.com no entra en si las conversaciones existen o no, pero sí en analizar los problemas de todo tipo con los que la opa toparía.

¿El momento de Cellnex es bueno o malo para los inversores?. Es la gran pregunta de estos días. Y no se queda sin respuesta.

Los resultados del IBEX 35 que están por venir –Bancos Sabadell e IAG— así como el descaro de los últimos días del par euro/dólar son los argumentos que complementan este episodio.

● Los podcasts de finanzas.com también están disponibles en tu app favorita: Apple | Google | Ivoox | Spotify | Youtube

Capítulos

00:00 Introducción.

01:27 El IBEX 35, sin referencias.

04:00 Cellnex: una opa con todo en contra.

09:23 Banco Sabadell e IAG: próximos resultados del IBEX 35.

13:36 IAG: ¿Peligro de sobreventa?

18:53 La recuperación del euro/dólar.

Ficha técnica

Dirección: Ismael García Villarejo.

Producción: José Jiménez.

Realización: Covadonga Lacruz Camblor.

Invitado: José Luis Herrera, analista en Banco BIG.

Grabado en Madrid el 24 de enero de 2023.

