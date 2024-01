Banco Sabadell apunta a los 1,45€

Banco Sabadell sufrió un diciembre complicado, con una corrección importante hasta los 1,1 euros. No obstante, arrancó el año con un rebote interesante que ahora está consolidando. Mantiene la pendiente alcista y no hay preocupaciones en tanto no pierda los 1,10 euros. Para buscar más avances importantes, el valor debería superar los 1,25 euros, y más adelante los 1,33 euros, lo que debería permitir recobrar la senda de avances hasta los 1,45 euros.

