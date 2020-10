Los Presupuestos Generales del Estado, que se presentaron ayer, recogen un nuevo gravamen del 15% para las socimis, frente al 0% que pagaban.

La noticia no sorprende. Puesto que era una medida que ya se incluía en el Proyecto de Ley de Presupuestos que se elaboró en 2019.

Las socimis, vehículos de inversión colectiva en inmuebles en renta, no tienen que abonar el impuesto de sociedades siempre y cuando distribuyan el 80% de su beneficio a dividendos.

Con los nuevos Presupuestos, sólo tributarán al 15% ese 20% del beneficio restante que no se dedique a la retribución al accionista. No obstante, en el caso de que se eleve al 90% el dividendo, sólo tendría que tributar por el 10% restante, mientras que si dedicara al dividendo el 100% del beneficio, no tributaría.

Pablo Fernández de Mosteyrín, analista de Renta 4, explica que lo que puede suceder es que las socimis que no distribuyan más del 80% del beneficio aumenten el porcentaje. "Entre pagar impuestos o mejorar la retribución al accionista pueden optar por lo segundo, que, además, tendrá un efecto beneficioso en la cotización al aumentar su atractivo".

Por su parte, El director gerente de BME Growth, Jesús González Nieto, ha defendido este miércoles que las socimis son un producto que funciona, que tiene un "gran éxito" y que "convendría tocar lo menos posible".

Los expertos coinciden en que la intención del Gobierno de establecer un nuevo impuesto genera más inseguridad y desconfianza entre los inversores que efecto recaudatorio, ya que en el caso de las grandes socimis españolas distribuyen el 100% del beneficio.

En el anterior proyecto de Presupuestos, el Gobierno calculaba que los ingresos por esta vía para las arcas del Estado rondarían los 11 millones de euros.

Sin cambios en la tributación de los dividendos para el inversor

El inversor seguirá tributando por los dividendos recibidos por las socimis a los tipos establecidos del capital mobiliario, que no se han tocado, y que van desde el 19% para rendimientos de hasta 6.000 euros, hasta el 23% para los que superen los 50.000 euros.

Donde se espera un fuerte impacto de esta medida es en el inversor extranjero. Como destacan desde Asocimi, la asociación que representa a las socimis, el cambio en el régimen fiscal de esas sociedades genera inseguridad jurídica, lo que afectará negativamente a los inversores extranjeros y a la percepción de invertir en un sector de un país que puede cambiar las reglas de juego.

Javier Basagoiti, presidente de Asocimi, señala que "cualquier modificación de la legislación que no tenga como objetivo mejorar la nuestra posición competitiva frente a otros países europeos sería interpretado negativamente por los inversores que apuestan por nuestro sector inmobiliario, ya que genera inseguridad jurídica e institucional".

En ese sentido, Fernández de Mosteyrín sí que admite que para el inversor anglosajón, muy aferrado a la normativa estable, puede generarle dudas "porque ayer se pagaba un 0%, hoy un 15% y mañana un 25%". Ante estos cambios se corre el riesgo de generar mucho ruido, provocando su huida, "siendo muy difícil hacerle volver. Aunque esto se podría compensar con el inversor nacional", explica el analista de Renta 4.

Las socimis mantienen el dividendo

La crisis provocada por el coronavirus puso entre dicho la retribución de los dividendos, especialmente de la banca. Sin embargo, en el apartado de las socimis, éstas de momento no renunciaron al pay out al accionista. Así, Colonial (enfocada en el mercado de oficinas 'prime'), Lar (especializada en espacios comerciales) y Merlin (que cuenta tanto con oficinas como con activos de tipo comercial y logístico) mantienen la distribución del 100% del beneficio en dividendos.