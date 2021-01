El precio de la vivienda resiste la presión de la pandemia

El precio de la vivienda resistió la presión del coronavirus. Aunque los portales inmobiliarios calculaban que podría caer entre un 5 y un 10% acumulado entre 2020 y 2021, termina 2020 con subidas testimoniales.

Así y según el informe anual de precios de pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de diciembre de 2020 fue de 1.719 euros por metro cuadrado.

Esta cifra supuso una subida del 0,47% frente al mismo mes de 2019. Respecto a septiembre de 2020, el descenso fue del -0,03%. No obstante, semestralmente, el repunte alcanzó el 1,66%.

Se mantiene la tendencia compradora

Esto es posible porque se mantiene la tendencia compradora.

Como recuerdan desde fotocasa, la gente ya no busca vivienda para alquilar, sino para comprar: mientras una subía del 39% al 43%; otra bajaba del 49% al 44%. Una tendencia que se mantendrá durante 2021.

Precisamente esta es la explicación que dan desde fotocasa para justificar el cambio de tendencia que se empezó a ver en el mes de noviembre de 2020 al volver a subir un 0,7% tras 11 meses seguidos de caídas.

“El auge actual por la compraventa puede hacer que los precios registren pequeñas subidas y bajadas durante parte del 2021, aunque se siguen esperando leves descensos en los precios de la vivienda de segunda mano. No obstante, no vamos a asistir a grandes caídas en los precios, ya que la vivienda de segunda mano se encuentra actualmente un -37% por debajo de los máximos y no ha recuperado su valor máximo”, recuerdan desde fotocasa.

Como recuerda Anaïs López, directora de comunicación del portal, “sí que es posible que determinados perfiles de propietarios hayan tenido que rebajar precios porque tenían cierta urgencia por vender, pero no está siendo una tónica general en el mercado en estos momentos.”

A ello hay que sumar que la vivienda nueva está cada vez más demandada. Y es que durante la pandemia se posicionó como uno de los productos más demandados en este portal de vivienda, recuerdan desde fotocasa.

Especialmente aquella que se ubica a las afueras de las grandes ciudades y con las necesidades habitacionales que demanda el nuevo buscador de vivienda: zonas comunes amplias, terrazas, mucha luz natural y en muchas ocasiones, una habitación extra para poder usar como despacho.

Esto, ¿qué consecuencias puede tener? Que la elevada demanda impida una caída de los precios.

Qué se puede esperar para 2021

Como recuerda Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “la pandemia ha acelerado el ajuste de los precios de la vivienda, pero no supuso una gran ruptura, dado que los porcentajes negativos no han sido demasiado abultados”.

Para el portavoz del portal inmobiliario, “los descensos serán absorbidos por la oferta de forma progresiva, a lo largo del año que acabamos de estrenar y, en menor medida, en 2022”.

En este sentido, el experto admite que “la capacidad de respuesta de la economía española en 2021 será la que determine la salud del mercado de la vivienda. Si el tejido empresarial se regenera y los puestos de trabajo se recuperan, podríamos hablar de cierta normalidad para el segundo semestre”.

En Madrid los precios siguen subiendo

Madrid (4%), Canarias (3,41%) y Cataluña (3,03%) fueron las autonomías que más crecieron de un año a otro.

Las bajadas más llamativas se produjeron en Aragón (-2,49%), Andalucía (-1,56%) y Castilla y León (-1,24%).

La subida mensual más pronunciada vino de la mano de Cataluña (0,72%), mientras que el descenso más marcado lo registró Aragón (-1,65%). La región más cara en diciembre de 2020 fue Baleares (3.093 €/m²), y la más barata Castilla-La Mancha (886 €/m²).