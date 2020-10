Los partícipes no aprovechan la posibilidad de traspasar fondos y planes sin coste

Los partícipes de fondos de inversión y planes de pensiones no aprovecharon la ventaja fiscal de estos productos que permiten traspasarlos no sólo de una categoría a otra si no también de gestora.

Así, durante el primer trimestre del año, apenas el 2% de los fondos se traspasaron, en un entorno donde la mayoría de las categorías de fondos y planes de pensiones estaban con rendimientos negativos, salvo contadas excepciones, como los fondos de renta variable de los Estados Unidos.

Otra categoría que también evolucionó de forma positiva fue la renta fija de gobierno a largo plazo.

Esto, ¿qué quiere decir? Con datos del Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE) y la patronal Inverco, Feelcapital calcula que 276.373 millones de euros invertidos, sólo 5.539 millones de euros se traspasaron durante los seis primeros meses del año en un momento con una gran volatilidad. El 2% del total.

El patrimonio total en fondos de inversión supera los 164.000 millones de euros, mientras que en planes de pensiones casi alcanza los 112.000 millones.

Más de 5.000 vehículos potencialmente traspasables

En España contamos con más de 2.417 planes de pensiones y 2.702 fondos nacionales traspasables, que están exentos de tributación fiscal.

Estos datos no incluyen los fondos de inversión de las gestoras internacionales, que amplía el universo de traspasabilidad a más de 45.000 fondos.

Esta ventaja, única y que no se aplica en ningún otro país del mundo, permite a un inversor traspasar su dinero de un fondo a otro sin tener que incluir una posible ganancia patrimonial en su declaración anual del IRPF.

Es decir, los fondos de inversión y planes de pensiones permiten un diferimiento fiscal, ya que el partícipe sólo abonará impuestos en el caso que materialice las ganancias o las pérdidas.

En el caso primero, éstas computarán dentro del rendimiento del capital mobiliario a los tipos establecidos que van desde el 19% al 23%. En el caso de las pérdidas, la Agencia Tributaria permite que se compensen con ganancias sin tener en cuenta el periodo de tiempo en el que fueron generadas y la clase de activo.

El 2% es “un porcentaje ínfimo” y “demuestra que la falta de formación financiera del inversor español es un lastre que afecta a los resultados de los partícipes en general”, ha asegurado Antonio Banda, CEO y fundador de FeelCapital.

Importancia de los traspasos

Lo cierto es que esta falta de conocimiento financiero tiene como principal consecuencia la pérdida de valor de la cartera. Los partícipes pueden ver como sus vehículos donde canalizan el ahorro están con rentabilidades negativas, a lo que hay que añadir las comisiones que se aplican, lo que hace que pierdan aún más.

Una posibilidad es adoptar una actitud activa para evitar esta pérdida de valor.

En el caso de que el inversor decidiera traspasar su producto sólo tiene que acudir a la nueva entidad e indicar el producto a traspasar, sin tener que intervenir más, ya que la entidad se encarga de todo.

“Esta situación no es nueva, históricamente el volumen de traspasos es muy bajo, pero ahora cobra más importancia por el momento que vivimos y siento que se esté desaprovechando esta gran oportunidad”, asevera Banda.

Pero la rentabilidad no debería ser el único factor clave a la hora de traspasar el fondo, deberían conjugar otros factores como el coste de las comisiones o bien que el fondo en el que están invertidos los ahorros no se ajusta a nivel de riesgo.

La falta de educación financiera es la clave

Teniendo en cuenta esto, de esta falta de iniciativa se desprende que el partícipe del fondo o el plan de pensiones no tiene la suficiente formación financiera para saber que puede reducir las pérdidas haciendo traspasos.

También que en estos traspasos no se tiene que pagar ningún tipo de peaje.

“Tenemos que dotarnos de conocimientos en finanzas, en planificación e inversión para hacer crecer nuestras cuentas personales y afrontar con más tranquilidad la incertidumbre del futuro próximo”, insisten desde Singular Bank.