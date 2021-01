Flexibilidad, tendencias y sostenibilidad, entre los planes más rentables de 2020

Hace un año las expectativas económicas y de mercado para 2020 nos hacían sentir moderadamente optimistas. Se esperaba un crecimiento económico modesto que evitara caer en recesión.

En cuanto a los bancos centrales, la estimación era que iban a iniciar el recorrido inverso desde su largamente mantenida política expansiva, lo que podría despertar el fantasma de la inflación. También se esperaba que las tensiones comerciales entre China y los Estados Unidos terminaran.

Todas aquellas expectativas quedaron pulverizadas con el inicio de la pandemia, ya durante el primer trimestre del año, produciendo un veloz y profundo descenso en los mercados globales, que se prolongó durante gran parte del segundo trimestre por los confinamientos.

Sin embargo, la segunda mitad del año, y a pesar de una segunda ola de contagios, fue escenario de una rápida recuperación, con prácticamente todos los activos recuperando e incluso superando los niveles anteriores al brote del Covid-19.

Los mejores planes de pensiones

Los planes de pensiones del sistema individual gestionados activamente y que supieron ver la oportunidad de compra que supuso los retrocesos en las cotizaciones de activos hasta entonces sobrevalorados, que invirtieron en las tendencias que se prolongarán a largo plazo y tomaron en consideración la sostenibilidad en la selección de sus activos, pudieron beneficiarse de esta recuperación, obteniendo importantes retornos al terminar el año.

Se ha hecho una selección de los planes que, obteniendo la mayor calificación de cinco estrellas de VDOS, obtuvieron las mayores rentabilidades durante el pasado año. De este grupo de planes, MERCHBANC GLOBAL es el más rentable, con una revalorización de 26,53 por ciento y una volatilidad de 35,18 por ciento.

Encuadrado en la categoría VDOS de Mixto Flexible, invierte sin límites en renta variable y renta fija, sobre todo en países miembros de la OCDE. Puede invertir en los mercados financieros de opciones y futuros.

El inversor de este plan debe plantear su inversión a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida. Entre sus mayores posiciones se incluyen acciones de Gilead Sciences (6,19%) Aerie Phamaceuticals (5,93%) Bank of America (5,68%) Qualcomm (4,92%) y Tapestry (4,88%). Cuenta con un patrimonio bajo gestión de 46 millones de euros, aplicando una comisión fija de 1,50 por ciento y de depósito de 0,10 por ciento.

El tercer plan más rentable de este ranking es CABK TENDENCIAS obteniendo una rentabilidad de 18,28 por ciento, con un dato de volatilidad de 24,06 por ciento.

Encuadrado en la categoría VDOS de Renta Variable Internacional Global, su objetivo de inversión consiste en invertir el 100 por ciento de los activos del plan en renta variable con un enfoque global, centrado en las principales tendencias económicas y estructurales.

Cuenta con un patrimonio bajo gestión de 1.443 millones de euros. La aportación mínima, inicial y periódica, necesaria para suscribir este plan es de 6,01 euros, gravando a sus partícipes con una comisión fija de 1,50 por ciento y de depósito de 0,20 por ciento.

Entre los planes mixtos de perfil moderado, IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO avanzó un 8,02 por ciento por rentabilidad el pasado año, registrando un dato de volatilidad de 16,96 por ciento. Se gestiona combinando criterios financieros y extra financieros de inversión socialmente responsable ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).

La inversión se distribuye normalmente entre un 65 por ciento en renta variable y un 35 por ciento en renta fija (con un margen de variación de +/-15%), focalizándose principalmente en el área geográfica de la OCDE, aunque puede invertir un máximo de 20 por ciento en países emergentes.

Ibercaja Pensión, entidad gestora del plan, destina el 20 por ciento de la comisión de gestión, equivalente al 0,30 por ciento anual del patrimonio del fondo, a ONGs del ámbito social y medioambiental. Sus mayores posiciones en renta variable son en Microsoft Corporate (2,11%)

Prysmian SPA (2,02%) Citrix Systems INC (1,61%) Xylem INC (1,58%) y Cyrusone INC (1,48%). En renta fija, las emisiones de San Quirico SPA (1,93%) Intesa Sanpaolo SPA (1,91%) Caixabank S.A. (1,80%) Bankinter S.A. (1,38%) y Credit Mutuel-CM11 Group (1,32%) representan los mayores pesos en su cartera. La aportación mínima periódica para suscribir y mantener este plan es de 18 euros, gravando a sus partícipes con una comisión fija de 1,50 por ciento y de depósito de 0,09 por ciento.

Según el Informe de Perspectivas Económicas Globales para 2021 del Banco Mundial, se espera que la economía global crezca un 4 por ciento durante 2021, asumiendo que se consiga un despliegue completo de la vacuna a lo largo del año. Una recuperación que, en cualquier caso, será modesta, a menos que los responsables políticos actúen con decisión para controlar la pandemia e implementen reformas que mejoren las inversiones.

Tabla planes más rentables en 2020