La rentabilidad de los depósitos a 1 año alcanza el 3%

Buena noticia para los ahorradores. Ya no necesitan contratar depósitos a largo plazo para obtener la mayor rentabilidad posible. El arranque de año trae una subida de las imposiciones a plazo fijo a 1 año.

Son dos las entidades que han dado este paso, Banca Progetto y Privatbanka, que han elevado la remuneración de los depósitos a 12 meses hasta el 3 por ciento.

La contratación de estos productos se puede llevar a cabo a través de la plataforma Raisin. En el caso de Banca Progetto, el importe mínimo para contratar el depósito son 10.000 euros, mientras que el máximo asciende a 100.000 euros.

Pagos de intereses al vencimiento

Los pagos de intereses se producen al vencimiento y la cancelación anticipada no está disponible.

En Italia no se realiza ninguna retención fiscal a los no residentes en el país, por lo que no es necesario presentar ningún documento.

Al ser un banco de la Unión Europea, los depósitos están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos de Italia hasta 100.000 euros por cliente y por banco.

En el caso del banco eslovaco Privatbanka, que también ha alcanzado la barrera del 3 por ciento en sus retornos de los depósitos a 1 año, el importe mínimo para su contratación es de 5.000 euros. El máximo es de 100.000 euros.

La retención de los intereses generados por los depósitos en bancos eslovacos es del 19 por ciento, pero debido a los acuerdos de doble imposición entre Eslovaquia y España, existe la posibilidad de reducir esta retención hasta el 0 por ciento si los clientes presentan un certificado de residencial fiscal.

Estos depósitos también están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos del país hasta 100.000 euros por cliente y por banco.

La distancia entre la remuneración de los depósitos a 1 año y a 2 años se estrecha

La distancia entre las remuneraciones de los depósitos a 1 año y 2 años se estrecha después de esta última subida. Y es que a 24 meses, la rentabilidad que ofrecen estos dos mismos bancos asciende al 3,39 por ciento de Banca Progetto y al 3,34 por ciento de Privatbanka.

Con esta subida en la remuneración a un año se confirma la estrategia que recomiendan los expertos de apostar por los plazos más cortos a la hora de contratar un depósito, para no perderse las subidas en las remuneraciones que se esperan si, como apuntan todas las previsiones, el BCE sigue subiendo tipos en este arranque de año.

