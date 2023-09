De la tasa Tobin a las grandes fortunas: los fracasos de Montero en Hacienda 

Transcripción del podcast

No ha sido una, ni dos, sino tres las veces que el Ministerio de Hacienda no acierta en sus previsiones de recaudación con los nuevos impuestos impulsados por la ministra María Jesús Montero. Y no lo hace por la mínima, que puede ser algo lógico, ya que se trata de previsiones, sino a lo grande.

El último error ha sido con el denominado impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que bien podría ser rebautizado como el impuesto a las grandes fortunas de Madrid, porque aportan casi el 90 por ciento de la recaudación.

Los cálculos de Hacienda eran que se recaudarían unos 1.500 millones de euros, pero la realidad es que no se ha alcanzado ni la mitad, porque se ha quedado en 623 millones de euros.

María Jesús Montero intenta, con su equipo, buscar una justificación a este pinchazo, pero sus argumentos son bastante burdos. Detrás del fracaso recaudatorio, según los expertos, está un fallo en la redacción del impuesto, algo por otra parte bastante habitual en este Gobierno.

Los pinchazos anteriores con la tasa Tobin y la tasa Google

El de las grandes fortunas es un ejemplo más de la desviación de las estimaciones de Hacienda con estos nuevos tributos. Con anterioridad pincharon y siguen pinchando con la tasa Tobin y la tasa Google. En el primer caso esperaban una recaudación de cerca de 900 millones de euros y a cierre de 2022 no llegó a los 200 millones.

Un poco más ingresó ese mismo año con la tasa por servicios digitales, casi 280 millones de euros, pero es que la previsión era de 1.200 millones.

Estos datos coinciden además con la publicación de las cifras de inversión extranjera en España. El desplome en el primer semestre del año ha sido del 26 por ciento.

Ha pasado de los 16.352 millones de euros en el primer semestre de 2022 a los 11.996 millones de este ejercicio. De esta cantidad, 7.500 millones han ido a parar a Madrid, que aglutina el 63 por ciento del capital extranjero.

El Gobierno no se ha cansado de repetir en los últimos meses que los inversores internacionales confían plenamente en España. Pero los datos dicen lo contrario. Bueno, en realidad en quien confían es en Madrid.

