IBEX 35: los niveles relevantes para invertir ahora

El IBEX 35 descansó en la recta final de la semana, pero deja buen sabor de boda a los inversores, al haber “mejorado bastante su aspecto técnico”, según explicó el director de análisis de la revista Inversión, Josep Codina, en el podcast ‘Hechos relevantes’ de finanzas.com.

No obstante, el selectivo sigue dentro de un rango lateral y no mejorará sustancialmente su aspecto hasta que no supere los 9.750 puntos, añadió Codina.

En su habitual revisión de los principales valores del índice, Codina actualizó las perspectivas de Telefónica tras la presentación de sus resultados y del plan estratégico. Además, analizó otros valores relevantes como IAG, Repsol, Inditex, Grifols y Logista.

Capítulos

00:00 Introducción.

00:41 IBEX 35: mejora técnica.

04:55 Telefónica se estabiliza.

07:55 Inditex rebota con fuerza.

09:53 Atentos al Black Friday.

10:25 IAG ataca resistencias.

12:15 Repsol y la caída del crudo.

14:53 Grifols consolida la subida.

17:05 Logista, en tendencia bajista.

