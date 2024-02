Debilidad técnica en IAG

Las acciones de IAG siguen mostrando debilidad técnica, un gráfico de “quiero y no puedo” en el que todas las medias están en lateral, en una zona de congestión, con soporte en los 1,65 euros que por ahora aguanta. Es una zona que no deber perder para no complicar las perspectivas a corto plazo. Además, los máximos son cada vez más bajos, con lo que es un síntoma de debilidad. El nivel clave por arriba son los 2 euros, la zona que necesita recuperar para tener un impulso al alza.

