El banco que lanza depósitos con intereses por encima del 3% 

Si el ahorrador está buscando rentabilizar al máximo su inversión vía depósitos debe saber que en el mercado español todavía quedan opciones atractivas.

Es el caso de Selfbank, que cuenta con imposiciones a plazo fijo que remuneran el ahorro por encima del 3 por ciento.

Selfbank, del grupo Singular Bank, paga los 3 meses al 3,05 por ciento TAE, los 6 meses, al 3,10 por ciento TAE y los 12 meses, al 3 por ciento TAE.

Para estas tres imposiciones exige 1.000 euros de inversión mínima y hasta un máximo de un millón. El abono de intereses se realiza trimestralmente.

Los expertos señalan que estas tres opciones son de las más rentables del mercado.

A su vez, Selfbank ofrece un depósito a 24 meses por el que paga una cantidad menor, un 2,75 por ciento TAE, pero que sigue siendo de los más rentables del mercado.

Las condiciones para el plazo más largo cambian; Selfbank exige un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 500.000 euros.

Condiciones de los depósitos de Selfbank

Para las cuatro opciones es necesario ser titular de la Cuenta Self, al 0 por ciento TAE, una cuenta corriente que no tiene comisiones por apertura, mantenimiento, cancelación, ni por las transferencias nacionales y a zona euro no urgentes.

También el cliente podrá contratar cuantos depósitos quiera puesto que no hay límite por cuenta ni por titular.

El depósito no tiene renovación, por lo que cuando finalice el plazo, el cliente recibirá el capital y los intereses generados en la Cuenta Self.

Los depósitos a 3, 6 y 12 meses solo pueden constituirse con nuevos ingresos en efectivo desde otras entidades.

Se podrán cancelar cualquiera de los tres depósitos antes del plazo si el cliente lo necesita y recuperar el total del dinero, pero no se abonarán los intereses correspondientes al trimestre en el que se cancele.

En cambio, en el plazo a 24 meses el cliente podrá cancelar el depósito antes del plazo si lo necesita, pero a partir de la primera liquidación de intereses la comisión de cancelación es del 2,20 por ciento y se calcula sobre el principal invertido.

Todas las imposiciones de Selfbank están protegidas por el fondo de garantía de entidades de crédito español, que cubre hasta 100.000 euros por cliente y entidad.

