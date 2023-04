Declaración de la renta. Esta es la nueva tributación de los planes de pensiones

Una de las principales novedades de la campaña de la renta 2022-2023, que comienza el 11 de abril y termina el 30 de junio, está relacionada con los planes de pensiones.

Al tratarse de productos de ahorro finalista tributan en el IRPF como rentas del trabajo y tienen implicaciones fiscales tanto en las aportaciones como en su rescate.

Publicidad

Por ello, los partícipes de planes de pensiones que se dispongan a rendir cuentas con Hacienda tienen que saber que sus aportaciones son deducibles de la base imponible del IRPF, lo que significa que Hacienda les devuelve una parte del dinero ingresado al plan en función de su tipo marginal y con una limitación de la cantidad aportada.

Cambios en las aportaciones

Es en estos límites donde se producen cambios en la declaración de este año, debido a que las aportaciones a planes individuales con derecho a desgravación se reducen a 1.500 euros, frente a los 2.000 euros que podían deducirse el año pasado y los 8.000 euros de 2020 y ejercicios anteriores.

Por lo tanto, la cuantía máxima a desgravar en las aportaciones es la menor de estas dos cantidades: 1.500 euros o el 30 por ciento de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas.

Publicidad

Los expertos en fiscalidad de Abante ponen el ejemplo de un partícipe que el año pasado aportó 1.500 euros, con un tipo marginal del 19 por ciento, por lo que recibiría una devolución de Hacienda de 285 euros; si tuviera un tipo del 47 por ciento, con la misma aportación la devolución sería de 705 euros.

También cambian los límites a las aportaciones de los planes de pensiones de empleo, en este caso a favor del contribuyente, ya que suben hasta los 8.500 euros.

Así tributa el rescate de los planes de pensiones

Los partícipes tributan por el dinero obtenido con el rescate de sus planes de pensiones. Por ello, antes de hacer la declaración tienen que tener en cuenta que los derechos consolidados del plan -aportaciones y rendimientos obtenidos- anteriores a 2007 se pueden rescatar con una reducción del 40 por ciento, siempre que el rescate se produzca en forma de capital y bajo unos límites temporales.

Desde Abante ponen el ejemplo de un contribuyente que saca 20.000 euros del plan de pensiones -de aportaciones anteriores a 2007 y en forma de capital-, solo tendría que tributar en el IRPF por 12.000 euros, mientras que los 8.000 restantes están exentos.

Publicidad

Cómo rescatar el plan para minimizar el impacto fiscal

Estos incentivos fiscales demuestran la importancia que tiene la manera de rescatar un plan de pensiones para que Hacienda no se lleve una parte de la rentabilidad lograda con él. Existen tres fórmulas: en forma de capital, de renta y mixta.

Una de las modalidades a evitar es la de capital, a no ser que el partícipe se pueda beneficiar de la reducción del 40 por ciento a aportaciones anteriores a 2007, aconsejan los expertos.

Publicidad

Consideran que es la fórmula más ineficiente debido a que concentra el impacto fiscal en un mismo ejercicio, por lo que se tributa a un tipo marginal muy elevado.

“Cobrarlo en forma de capital en un solo pago incrementa los ingresos a declarar, aumentando la base imponible y, dependiendo de los importes que se perciban, incrementando el tipo marginal que corresponda, lo que se traduce en un mayor pago de impuestos”, afirma Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen).

Expertos del Instituto BBVA de Pensiones analizan el supuesto de un jubilado que cobra una pensión de 30.000 euros y que decide rescatar un plan de pensiones en forma de capital en el que acumula derechos consolidados por valor de 25.000 euros.

Cuando haga su declaración de la renta se encontrará con que el último tramo de sus ingresos (entre 34.000 y 55.000 euros) pasará a estar gravado al 37 por ciento en vez de al 31 por ciento.

Publicidad

Mejor cobrar en forma de renta

Cobrar el plan mediante rentas periódicas “permite distribuir el coste fiscal en distintos años, lo que genera un impacto menor en el tipo marginal de la declaración de la renta”, señala Isabel Casares.

Además, en el caso de que el partícipe no cuente con otros ingresos durante la jubilación, le interesa rescatar unos importes anuales que no superen los 12.000 euros para no tener que tributar, señalan fuentes de Abante.

Los partícipes también pueden optar por una fórmula mixta que consiste en recibir una parte de lo ahorrado en forma de capital y, posteriormente, recibir una renta periódica. En estos casos, el beneficiario puede decidir libremente las fechas y cuantías de los cobros, sin una periodicidad determinada.

● Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.