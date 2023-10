La cuenta que remunera con un 3,05% a partir de 1€

Cada vez son más los inversores que se decantan por rentabilizar sus ahorros a través de cuentas remuneradas sin necesidad de vincular la nómina. Este mercado lleva días de gran agitación y por ahora son cinco los bancos que remuneran por encima del 3 por ciento este producto.

El último en incorporarse ha sido el banco sueco, Collector, que ofrece una cuenta remunerada al 3,05 por ciento. Con esta rentabilidad, Collector se posiciona como la tercera mejor cuenta remunerada del mercado en toda la zona euro.

Por encima de este interés están la de Progetto, al 3,25 por ciento y la de Lea Bank, al 3,23 por ciento. Por debajo del 3,05 por ciento del banco sueco está Klarna, al 3,03 por ciento y un banco español, EBN, que ofrece una cuenta remunerada al 3 por ciento.

Disponible a partir de un euro

Entre las ventajas de este producto están la total disponibilidad del dinero y el que no exige la domiciliación de la nómina para poder disfrutar de sus ventajas.

El no depender de la vinculación hace especialmente interesante a esta cuenta para quienes no tengan una nómina o para quienes no estén dispuestos a cambiar de banco porque, por ejemplo, ya disfrutan de una de las mejores cuentas nómina del momento.

En el caso de Collector, al atractivo de no tener que vincular la nómina se suma el mínimo requerido para abrir la cuenta de ahorro, ya que está disponible a partir de 1 euro.

Condiciones de la cuenta al 3%

El importe máximo a invertir no puede superar los 85.000 euros. Si el cliente ya tiene fondos invertidos en la entidad, la cantidad máxima a invertir en la cuenta de ahorro será menor (el depósito máximo será de 85.000 euros menos la cantidad de fondos ya invertida).

Los intereses se abonan y capitalizan trimestralmente. No cuenta con costes de apertura, mantenimiento ni distribución. Cabe recordar que Suecia no aplica retención fiscal a los no residentes, por lo que los intereses se pagarán sin que se aplique ninguna deducción.

A diferencia de las cuentas con las rentabilidades más altas, como Progetto y Lea, Collector permite disponer del dinero en cualquier momento mientras que en las dos anteriores son necesarios cuatro días hábiles para recibir el importe.

En lo que sí coinciden es que su contratación es a través de la plataforma Raisin.

