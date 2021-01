Openbank sortea un iPhone 12 Pro Max al mes durante todo el año

La banca ha comenzado el año con nuevos sorteos y promociones. Openbank ha anunciado que rifará un iPhone 12 Pro Max cada mes durante 2021 y Banco Santander eximirá a los clientes que contraten una tarjeta de crédito All in One, LaLiga o One Aplaza del pago de los intereses que se devenguen durante los tres primeros meses.

Asimismo, varios bancos han aprovechado la entrada del nuevo año para rebajar, ligeramente, el precio de sus hipotecas. El comparador de productos financieros HelpMyCash.com nos cuenta las principales novedades del sector bancario.

Cuentas

Openbank sortea un iPhone 12 Pro Max de 256 GB en color grafito cada mes durante todo el año. Podrán participar en el sorteo los clientes del banco que tengan una Cuenta Corriente Open o una Cuenta Nómina Open contratada, se den de alta en la campaña con el código SORTEO2021 antes de que finalice el año y tengan su nómina o su pensión domiciliada.

Al cliente se le asignará una participación para el sorteo cada vez que reciba sus haberes. Para cada sorteo se tendrán en cuenta todas las nóminas o pensiones recibidas desde el comienzo de la campaña (las participaciones son acumulativas), de manera que un cliente que reciba sus haberes cada mes durante este año en el último sorteo contará con doce participaciones, mientras que para la primera rifa del año solo dispondrá de una.

Tarjetas

Los clientes de Banco Santander que contraten una tarjeta de crédito All in One, LaLiga o One Aplaza antes del próximo 31 de marzo no tendrán que pagar los intereses que se devenguen durante los tres primeros meses posteriores al alta cuando financien una compra. Eso sí, una vez finalice ese plazo, tendrán que pagar los intereses que se generen a partir de entonces sobre el dinero que aún no se haya devuelto.

Créditos

Cetelem ha encarecido su préstamo personal para financiar reformas, cuyo tipo de interés mínimo ha subido un punto porcentual hasta alcanzar el 7,95% TIN (desde el 8,25% TAE). Los interesados pueden solicitar entre 4.000 y 60.000 euros que se pueden devolver en un máximo de ocho años.

Hipotecas

Ibercaja ha retirado su promoción para residentes en Andalucía que les permitía conseguir su Hipoteca A Un paso con un plazo máximo de hasta 25 años. A partir de ahora, el período máximo de este producto será de 20 años también para los que lo contraten en esta comunidad autónoma.

Recordemos que su interés es del 1,70%, condicionado a la domiciliación de las nóminas o haberes de los titulares por un importe conjunto de al menos 2.500 euros mensuales.

BBVA ha rebajado ligeramente el precio de su préstamo hipotecario para funcionarios a tipo variable: la Hipoteca MUFACE. En concreto, el interés durante el primer año de este producto baja del 0,52% al 0,51% (se mantiene en el euríbor más 0,99% para los siguientes) si se contrata para financiar la compra de una primera vivienda. Para conseguir ese precio es necesario domiciliar una nómina de al menos 600 euros al mes.

Liberbank también ha reducido el interés inicial de su Hipoteca Inmuebles Propios a tipo variable: del 0,384% al 0,369% los primeros seis meses. Para el resto del plazo, el tipo de este préstamo es de euríbor más 0,85%, sin necesidad de contratar otros productos de la entidad.