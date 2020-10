Las tres razones por las que el banco puede bloquearle la cuenta

Ir a pagar con la tarjeta y que el datáfono rechace el cobro, no poder retirar dinero desde el cajero o no recibir transferencias bancarias son señales de que algo no va bien en la cuenta bancaria.

Lo más probable es que el banco haya decidido bloquear la cuenta por alguna razón, una medida que toman las entidades ante la falta de documentación actualizada, tras observar movimientos irregulares en la cuenta o por diferencias en la operativa de los titulares, explican desde el comparador financiero HelpMyCash.com.

Pero ¿es legal que el banco deje a sus clientessin acceso a su dinero sin avisar? Lo cierto es que, según el Banco de España, las entidades bancarias pueden dejar inoperativos a sus clientes si tienen una causa justificada, pero deben comunicarlo con antelación para evitar posibles perjuicios.

El organismo regulador establece tres motivos.

Por falta de entrega de documentación

No entregar la documentación que nos solicita el banco es el motivo más frecuente por el que bloquean las cuentas. Lo que suelen requerir las entidades es una copia del DNI o NIE vigente cuando este ha caducado y, por lo general, para desbloquear las cuentas, es tan sencillo como entregar la documentación pertinente.

Eso sí, el banco siempre debe avisar con antelaciónal cliente para darle tiempo de presentar la información requerida. De hecho, según el BdE, que el banco bloquee una cuenta abierta por falta de documentación actualizada sin comunicarle el motivo previamente se considera una mala práctica financiera.

Durante los meses de confinamiento, varios clientes fueron víctimas del bloqueo de cuentas por falta de entrega de documentación vigente a causa del estado de alarma. El Consejo de Ministros, con el fin de solventar esta situación, aprobó un decreto-ley que alargaba un año la caducidad de los documentos de identidad que expiraban durante el confinamiento.

Para cumplir con la ley de blanqueo de capitales

Si el banco detecta movimientos irregulares en la cuenta también puede proceder a bloquearla. La entidad está obligada a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y, por ese motivo, tiene derecho a impedir la operativa de una cuenta bancaria en la que ha detectado ingresos sin justificación o movimientos que no son propios de la actividad profesional del titular.

Adicionalmente, desde la aprobación de la ley en 2010, las entidades están obligadas a conocer a sus clientes y, por eso, al abrir una cuenta, los bancos solicitan que el cliente aporte información sobre su actividad profesional, de acuerdo con las políticas KYC (KnowYourCustomer).

Por discrepancia de los titulares

Las cuentas con varios titulares, así como cuentas para parejas o cuentas que tienen como titulares los socios de un negocio, pueden también verse afectadas si existen discrepancias entre la operativa de estos, entendiendo por discrepancias las órdenes contradictorias o incompatibles entre sí en la cuenta bancaria.

Ante dicha situación, la entidad puede decidir bloquear la cuenta bancaria, adoptando una posición neutral y sin favorecer a ninguno de los titulares, siempre y cuando, como en los casos anteriores, haya avisado previamente a todos los cotitulares.

La clave para seguir operando: abrir otra cuenta

“Siempre hay que tener un plan B y, en finanzas, es la clave para evitar este tipo de situaciones”, aseguran desde HelpMyCash.com.

Con más de una cuenta bancaria evitaremos el estrés ante el bloqueo de nuestra cuenta principal por parte del banco o ante la imposibilidad de operar por otras razones, como lasincidencias técnicas de la appo la web de la entidad, que también pueden limitar el acceso a nuestro saldo durante varias horas o, incluso, días mientras el banco restablece el servicio.