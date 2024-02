El IBEX 35 se estrella contra los 10.000 puntos: ¿qué opciones hay de rebote?

https://www.youtube.com/watch?v=GmwS7vdhxRE

El IBEX 35 volvió a estrellarse contra el muro psicológico de los 10.000 puntos, en otra semana depresiva para los grandes valores del selectivo y con el fantasma de los bancos estadounidenses rondando de nuevo por las mesas de operaciones.

El índice español depende mucho del sector financiero, y en estos momentos está volviendo a haber preocupación por la banca regional en los Estados Unidos, en concreto con el New York Community Bancorp, dijo Josep Codina, director de análisis de la revista Inversión en ‘Hechos relevantes’, un podcast original de finanzas.com.

Hay problemas con los préstamos de financiación a locales comerciales que están siendo un lastre para Wall Street, pero “es que también se están viendo problemas en algún banco alemán, lo que está lastrando al sector”, recordó Codina.

Niveles relevantes para el IBEX 35

El intento de superar los 10.000 puntos no ha podido darse en el IBEX 35, que sigue dentro de una estructura de consolidación. La referencia por debajo son los 9.700 puntos, ya que mientras no pierda este nivel, no se complica el panorama técnico a medio plazo.

Por arriba, explicó Codina, “los 10.000 son psicológicos y sería interesante que consolidara por encima”. No obstante, mirando hacia arriba hay zonas más relevantes como la resistencia de los 10.200 puntos, y sobre todo los 10.300 puntos, que sería la que permitirá dar continuidad a los avances.

Capítulos

00:00 Introducción.

00:29 IBEX 35.

04:23 Banco Santander.

06:27 Arcelormittal.

08:21 Banco Sabadell.

10:28 Grifols.

12:42 Iberdrola.

14:55 Telefónica.

