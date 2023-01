¿Cómo puede la inflación de España descontrolarse con tanto paro y salarios bajos?

El 7,5 por ciento de inflación subyacente que anticipó el lunes el Instituto Nacional de Estadística continuó presente el martes en las sesiones bursátiles. Y las volvió a gripar. A los inversores les preocupa que la cifra esconda tendencias de consumo que acaben metiendo a la economía española en más problemas y que éstos desmonten estrategias pensadas para un año de precios a la baja.

No en vano, nos preguntamos cómo es posible que la inflación subyacente de España se enquiste por encima del 7 por ciento con un paro del 13 por ciento y con el salario más común atrapado en los 18.000 euros/año. El director de inversión de Finaccess Value, David Ardura, barrunta que, efectivamente, el consumo está cambiando. Y no precisamente para bien.

El economista aporta datos que delatan cómo los españoles continúan consumiendo a un ritmo poco adecuado gracias a la deuda. Particularmente, por obra y arte de tarjetas, las de tipo revolving son las más socorridas, y de créditos al consumo. Con la rampa ascendente de los tipos de interés, los shocks que puedan llegar son impredecibles.

Además, se aprecia un cambio incipiente de tendencias por el que los consumidores sacrifican ciertas compras a favor de otras. Aunque no como antaño. En línea general, hay poca predisposición a gestionar las finanzas personales como en anteriores etapas de precios altos, cuando las familias recortaban gastos superfluos a favor de los de primera necesidad. Hoy eso está en duda.

Otra tendencia preocupante es la del ahorro. Por ejemplo, que en los Estados Unidos la tasa de ahorro sea la menor en 60 años indica que el problema de inflación y los cambios de tendencias no sólo son fenómenos españoles. Con este escenario y sus derivadas, ¿cómo se puede invertir en renta fija y en qué valores bursátiles merece la pena confiar?

