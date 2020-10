Los bancos centrales dibujan un panorama sombrío

Los banqueros centrales globales dibujan un panorama sombrío por la nueva expansión mundial del coronavirus, emitiendo más advertencias sobre nuevas restricciones gubernamentales, recuperaciones en dificultades y amenazas a los empleos.

Los jefes monetarios de la zona euro, Japón y el Reino Unido se unieron en su preocupación por sus economías en un seminario en línea organizado por el Grupo de los 30. Todos dijeron que los riesgos para las perspectivas siguen siendo a la baja y señalaron que se necesitará apoyo para algún tiempo.

El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, incluso advirtió que su economía corre el riesgo de una recesión si las cosas se ponen feas.

“Es probable que Japón siga una tendencia de mejora. Sin embargo, esta perspectiva es muy incierta ”, dijo. "Si las expectativas de crecimiento caen y el sistema financiero se vuelve inestable, la economía podría caer en una recesión en toda regla".

Las medidas pueden obstaculizar la recuperación

Si bien la situación en las economías avanzadas es inestable, las perspectivas de Europa se han visto particularmente dañadas por las nuevas restricciones impuestas para contener la propagación del virus.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reconoció ese punto de frente y dijo que las medidas podrían obstaculizar aún más una recuperación que ya ha comenzado a desvanecerse.

"La recuperación en la zona del euro sigue siendo incierta, desigual e incompleta", dijo a sus colegas. “Las nuevas restricciones relacionadas con el coronavirus que se están introduciendo actualmente en Europa aumentarán la incertidumbre para las empresas y los hogares”.

Toque de queda en París

Las medidas anunciadas la semana pasada incluyen un toque de queda francés en París y otras ciudades, mientras que fuera de la zona euro, el Reino Unido impuso nuevas reglas sobre las reuniones.

Italia, que alcanzó un récord diario de casos de virus el domingo, puede imponer más restricciones esta semana. Irlanda está considerando la recomendación de las autoridades sanitarias de llevar a la nación al nivel de bloqueo más estricto.

Para agravar eso, la recuperación de los servicios será más lenta porque no se beneficia como lo hace la fabricación de bienes duraderos de la demanda reprimida.

“El auto que no compraste en marzo lo vas a comprar en septiembre”, dijo. “Pero las vacaciones que no pudiste tomar en marzo, no las vas a tomar en octubre”.

Nivel sin precedentes de incertidumbre económica

Desde el Banco de Inglaterra, el gobernador Andrew Bailey se hizo eco de ese tono, diciendo que hay un "nivel sin precedentes de incertidumbre económica", destacando en particular el reciente resurgimiento de casos de virus.

Dijo que los riesgos siguen estando "muy sesgados a la baja".

"Para tomar prestada una frase de los deportes, me temo que los obstáculos aún están por llegar", comentó.

Lagarde también discutió una preocupación adicional, que es la dramática destrucción de trabajo por la pandemia. Destacó que la situación ha empeorado debido al mayor daño en los servicios "ricos en empleo", que representan casi el 75% del empleo en los países de la zona del euro.