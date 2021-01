El medicamento para la artritis de Roche pudo provocar la muerte a pacientes con Covid

El medicamento para la artritis de Roche, Actemra, no ayuda a todos los pacientes con Covid-19 y, de hecho, podría dañar a algunos, dijeron investigadores brasileños en los últimos resultados del estudio aparentemente contradictorio sobre el medicamento.

Agregar Actemra al tratamiento estándar no solo no mejoró los resultados en un ensayo en Brasil el verano pasado, sino que pudo haber provocado más muertes, según los resultados publicados el miércoles por la noche en el British Medical Journal. El estudio se detuvo después de que un comité de seguimiento expresó su preocupación por las muertes.

El ensayo, con 129 participantes, es demasiado pequeño para ser definitivo, pero destaca las preguntas sin respuesta que rodean el uso del medicamento para la artritis de Roche para Covid-19 después de que varios ensayos arrojaron resultados diferentes.

Los hallazgos positivos de otro estudio reciente llevaron al Reino Unido a principios de este mes a decir que comenzaría a usar Actemra de manera generalizada.

"No tenemos pruebas suficientes de pruebas importantes para saber, en primer lugar, de manera convincente si el tratamiento funciona o no", explicó Martin Landray, profesor de medicina y epidemiología de la Universidad de Oxford, que no participó en el estudio de Brasil.

Estudio más amplio

Landray ayuda a dirigir un estudio mucho más amplio, llamado Recovery, que también investiga a Actemra. Puede tener datos en unas semanas, dijo. La totalidad de la evidencia hasta ahora parece esperanzadora de un beneficio en al menos un subconjunto de pacientes, dijo.

“En cierto sentido, aunque solo estamos esperando a que llegue una prueba más, estamos a solo un tercio del camino de esta historia en particular”, dijo Landray. "Vale la pena esperar unas semanas antes de tomar decisiones definitivas sobre cuál es exactamente la función de este medicamento".

Comparación de los resultados

Los médicos del estudio de Brasil administraron Actemra más el tratamiento estándar a 65 pacientes en nueve hospitales en mayo, junio y julio, comparando sus resultados con los de 64 personas que solo recibieron atención estándar.

El equipo se centró en pacientes muy enfermos que mostraban fuertes signos de inflamación, con la esperanza de que el medicamento para la artritis aliviara la respuesta inflamatoria, dijo Joao Prats, investigador y consultor en enfermedades infecciosas de BP, un gran hospital en Sao Paulo, y uno de los coautores del estudio.

“La conclusión termina siendo que aún no hemos encontrado la población que probablemente se beneficie del medicamento”, dijo Prats. Podría ser necesario combinar el fármaco con otra cosa o centrarse en grupos de pacientes más definidos, dijo.